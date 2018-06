Hanobit českou vlajku má být trestné, komunista Ondráček chystá změnu

„Toto je zrovna příklad, kdyby k tomu nemělo docházet. Dokážu si představit jiné umělecké vyjádření. Nedovedu si představit, kdyby to byla americká vlajka a bylo to na americkém území. Svoboda slova je a je veliká, někdy bych řekl, že je až příliš veliká. Svobodu slova máte, ale vaše svoboda slova končí tam, kde se dotýká svobody jiných lidí,“ řekl iDNES.cz Ondráčkův kolega Leo Luzar, který je předsedou sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média.



Představení, v němž scéna s vlajkou byla, vzbudilo emoce i tím, kde v něm Ježíš jakoby znásilňuje muslimku. Proti tomu přímo při představení protestovali aktivisté sdružení Slušní lidé, kteří představení přerušili a musela zakročit policie.



„Dnes máme přestupek, co se týká státních symbolů. Bohužel k čemu je nám zákon, který je neuplatňován nebo nevymahatelný, takže kdejaký blbec si na vlajku může napsat, co chce? A dělat s vlajkou, popřípadě státními symboly, co chce? V rozporu se zákonem samozřejmě, ale bohužel orgány, které by na to měly dohlížet, tak ty nekonají,“ řekl iDNES.cz komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Ondráček by chtěl trestat i za nápisy na vlajkách fanoušků sportovních utkání.

Nyní hrozí podle zákona o státních symbolech pokuta 10 tisíc

Podle platného zákona na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice. Nesmí být také používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. Za porušení zákona hrozí pokuta 10 tisíc korun. A Ondráček chce přitvrdit.

„Existují z našeho pohledu jednání, která by mohla být posuzována jako s vyšší mírou společenské škodlivosti a jako trestný čin. V současné době provádím komparaci, jak to je kde jinde ve světě, respektive v Evropě,“ uvedl komunistický poslanec.

Ondráčkovi se nelíbí ani vlajky českých fanoušků, kteří jezdí povzbudit tým do zahraničí a na vlajce mají napsáno to, odkud jsou. „To je přestupek a za to by měla existovat sankce,“ míní Ondráček.

V tomto bodě ho ale kolega z KSČM poslanec Luzar brzdí. „Tady bychom se asi dostali do jiné diskuse o tom, jak dalece je to míněno jako třeba povzbuzení českého národního týmu nápisem na českou vlajku, odkud jsem a jak fandím, to je trošku diskutabilní,“ řekl Luzar.



A jaký by podle Ondráčka měl být trest za trestný čin hanobení státního symbolu? „Nevím, jsem na začátku. Udělám komparaci, jak to je kde jinde ve světě. Nepřemýšlejte o trestu, přemýšlejte o tom, jestli je potřeba chránit státní symboly České republiky a co prezentuje Českou republiku,“ řekl iDNES.cz Ondráček.

Znovu pokus trestat hanobení prezidenta

Komunisté také znovu zkusí vrátit trestný čin hanobení prezidenta republiky. Zkoušeli to už v minulém volebním období, návrh podepsalo více než šedesát poslanců i z dalších stran - ČSSD i ANO - ale Sněmovna ho nakonec ani nezačala projednávat. To ale byli komunisté v opozici. Nyní bude situace nejspíš jiná, protože budou „držet vládu pod krkem“ - na poslancích KSČM závisí, zda vláda Andreje Babiše získá důvěru, a budou tolerovat koalici ANO se sociální demokracií - budou si tudíž moci i diktovat.

„Nejde o tohoto prezidenta, jde o úřad prezidenta republiky. Kdyby nebyl Miloš Zeman prezidentem zvolen v letošním roce, já bych s tím návrhem přišel stejně, tak jako tak. Byť samozřejmě někdo může říct, že to není potřeba,“ řekl Ondráček.

„Útoky na prezidenta Zemana překračují únosnou mez nějaké slušnosti,“ přitaká mu poslanec KSČM Luzar. Hanobení prezidenta bylo trestné do roku 1997, zrušeno bylo s tím, že prezident má být chráněn stejně jaké jiné úřední osoby. Trestné je násilí proti úřední osobě.

