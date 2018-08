Teroristická sláva. Syn Usámy bin Ládina si vzal dceru atentátníka z 11. září

„Slyšeli jsme, že si vzal dceru Muhammada Atty. Nejsme si jistí, kde je, ale mohl by to být Afghánistán,“ uvedli pro The Guardian Ahmad a Hassan al-Attasovi, jejichž otcem je stejně jako v případě Hamzy Usáma bin Ládin.

Jméno jeho nevěsty deník neuvádí a není ani jasné, kdy se svatba odehrála. Jedno svatební video s Hamzou se totiž na veřejnosti objevilo už dříve.

Svatba podle deníku ukazuje na fakt, že členy al-Káidy i po sedmnácti letech pojí vzpomínka na tragický útok a že samotná organizace pokračuje v odkazu svého vůdce bin Ládina.

Ten byl zastřelen 2. května 2011 ve svém úkrytu v Abbottábádu nedaleko pákistánského hlavního města Islámábád. Atta byl vůdcem dvacetičlenné skupiny, která s letadly 11. září 2001 podnikla útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, při němž zemřelo více než tři tisíce lidí.

Zásahu se účastnilo pět vrtulníků a 23 členů námořního komanda. Tělo čtyřiapadesátiletého teroristy původem ze Saúdské Arábie poté skončilo v Arabském moři.



Bin Ládinův nástupce v čele al-Káidy Ajmán Zavahrí po jeho smrti prohlásil, že muslimská svatá válka „smrtí velitele nebo vůdce nekončí“. Podle něj byl bin Ládin čestný, velkorysý a dobrotivý člověk. V jeho dráze chce pokračovat právě Hamza bin Ládin, který stoupence džihádu opakovaně vyzývá k boji proti Západu.



Usáma bin Ládin se v Pákistánu skrýval údajně už od roku 2002: