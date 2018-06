Hamáček chce, aby Česko zůstalo jednou z nejbezpečnějších zemí

„Velkým tématem bude migrace a já plánuji úzkou spolupráci s okolními státy i s dalšími členskými státy Evropské unie,“ řekl Hamáček. „Rozhodně nemůžeme podcenit hrozbu terorismu, jakkoli Česko není cílem a já udělám vše pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna,“ uvedl nový ministr vnitra.

„Ale ministerstvo vnitra není jen ministerstvo bezpečnosti a policie. Budu velkou pozornost věnovat hasičům a to jak profesionálním, tak dobrovolným,“ slíbil Hamáček.

Pod vnitro spadá také Česká pošta. „Musí zůstat dostupná pro všechny a je úplně jedno, jestli žije ve velkém městě nebo na malé obci,“ řekl ministr vnitra.

„Jsem přesvědčen, že pan nový ministr ten resort zvládne,“ řekl premiér Babiš na adresu Hamáčka. „Řešíme ještě nějaký rozdíl v rozpočtu, kde chceme posílit rozpočet hasičů,“ uvedl premiér. Dalším problémem je podle něj otázka platů policistů

Hamáček řekl, že chce čerpat i ze zkušeností bývalého ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD, který vnitro vedl v minulém volebním období. „Pokud bývalí ministři vnitra za sociální demokracii budou chtít mi poradit nebo budou ochotni odpovědět na mé otázky, tak je to logické, že budu čerpat ze zkušeností členů strany, kteří už tento odpovědný resort řídili,“ uvedl šéf ČSSD a nový ministr vnitra.

V den jmenování nové vlády kromě Hamáčka premiér do úřadu uvádí ještě další tři ministry - Miroslava Tomana, který povede zemědělství, Martu Novákovou do čela ministerstva průmyslu a obchodu a sociálního demokrata Antonína Staňka do čela ministerstva kultury. Další členy nové vlády Babiš uvede ve čtvrtek a v pátek.