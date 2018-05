Hamáček řekl, co chce dělat jako ministr vnitra. A čeká, že skončí Šlechtová

„Je to resort, který byl dlouho nebo je dlouhodobě vnímán jako resort policie, což pokládám za chybné vnímání tohoto resortu. V širším slova smyslu má na starost bezpečnost obyvatelů, spadá pod něj integrovaný záchranný systém. Tam moje zkušenosti z hlediska bezpečnosti pokládám za něco, co mohu využít,“ řekl iDNES.cz Hamáček, který v pátek přinese na jednání vedení ČSSD návrhy kandidátů za sociální demokracii do vlády.

„Ministerstvo vnitra je z mého pohledu ministerstvo státní správy a je to o tom, jak bude státní správa přívětivá k občanovi. Celý problém digitalizace nebo elektronizace státní správy, tam je třeba zásadním způsobem pokročit. Já si myslím, že se můžeme dobře inspirovat v Estonsku, mám spoustu spolupracovníků, známých, kontaktů mezi těmi, kdo zaváděli v Estonsku jejich digitální revoluci,“ nastínil v rozhovoru pro iDNES.cz svou představu o práci v čele vnitra Hamáček. Zmínil i to, že starostí malých obcí je, že jim budou zavírány pobočky pošty. „Tam ten prostor vidím také,“ prohlásil šéf ČSSD.

V rozhovoru také přiblížil, s kým počítá do případné vlády s ANO. „Na ministerstvo práce a sociálních věcí jsou z mého pohledu dva kandidáti. Buď Gabriela Nekolová, nebo Petr Krčál z Vysočiny, bývalý náměstek hejtmana pro sociální věci,“ uvedl Hamáček. Nekolová byla náměstkyní Michaely Marksové a Krčálovi křeslo nabízel už expremiér Bohuslav Sobotka.

Křeslo ministra zahraničí bude ještě Hamáček konzultovat s prezidentem Milošem Zemanem, jak mu slíbil. „S panem prezidentem jsem hovořil o nějakých jménech a slíbil jsem, že minimálně v otázce ministra zahraničí tu věc s ním budu konzultovat ve chvíli, kdy se objeví kandidát ČSSD,“ řekl šéf sociální demokracie. Ve hře je jméno europoslance Miroslava Pocheho, který má ve straně silnou pozici. Problémem je to, že podporoval ve volbě prezidenta Jiřího Drahoše, takže Zeman může Hamáčkovi Pocheho rozmlouvat.

Do čela ministerstva zemědělství by mohl usednout Miroslav Toman, který již ministrem byl ve vládě Jiřího Rusnoka a má blízko k Zemanovi. Zatím není v ČSSD, která má ministerstvo získat, ale i to se může změnit. Díky souhlasu s Tomanem by mohl u Zemana snáze projít Poche.

Hamáček řekl, že mezi kandidáty do vlády jsou na některé pozice i ženy. „Soubor kandidátů je širší a jsou v něm i ženy,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Hamáček. Kromě sociálních věcí to může být i v čele kultury, ačkoli ke konzultacím o tomto křesle si šéf ČSSD ve středu dopoledne pozval bývalého pražského poslance Františka Adámka.

„Posadit psa na hrob neznámého vojína je jako z jiného světa“

Hamáček se také v rozhovoru pro iDNES.cz velmi kriticky vyjádřil ke dvěma současným ministrům za hnutí ANO, kteří by podle něj měli skončit – k ministrovi dopravy Danu Ťokovi, který už řekl, že nebude pokračovat, a k ministryni obrany Karle Šlechtové. Ta vzbudila v poslední době poprask, když na Instagram dala fotku svého psa, kterého fotila na hrobu neznámého vojína na pražském Vítkově.



„To je věc nepředstavitelná. Posadit svého psa na hrob neznámého vojína je pro mě něco, co je úplně z jiného světa. Ministr obrany je člověk, který by měl uctívat tradice naší armády, uctívat ty, kteří položili život za naši samostatnost a posadit na jejich hrob psa je pro mě věc, která je pro mě naprosto neuvěřitelná. Předpokládám, že tam dojde ke změně,“ uvedl Hamáček pro iDNES.cz. Vyjádření Šlechtové redakce zjišťuje.

Souhlasí i s výhradami místopředsedy Jiřího Zimoly k Ťokovi v čele dopravy. „Jeho kritický pohled sdílím, protože na ministerstvu dopravy je dlouhodobý problém. Čtyři roky se nehýbe výstavba dálnic,“ řekl šéf ČSSD.