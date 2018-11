Novým policejním prezidentem je Švejdar, nahradí Tuhého

Výběrová komise podle ministra vnitra Jana Hamáčka zasedala ve středu, závěr svého jednání ministrovi předložila o den později.

„Rozhodl jsem se, že s platností od zítra (1. prosince) ustanovím do funkce policejního prezidenta pana plukovníka Švejdara. Plním tak svůj slib, že jsem chtěl najít policejního prezidenta co nejrychleji. Současně jsem chtěl a postupoval jsem v souladu se zákonem. Nejprve bylo vyhlášeno tzv. nabídkové řízení, poté, co uplynula zákonná lhůta, bylo vyhlášeno výběrové řízení. Jmenoval jsem výběrovou komisi, ta zasedla a na základě jejího doporučení jsem se rozhodl tak, jak jsem vám popsal,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci.

Komise se rozhodovala mezi dvěma kandidáty - na druhém místě skončil šéf ústecké krajské policie Jaromír Kníže. „Plukovníka Švejdara pokládám za špičkového profesionála,“ řekl Hamáček.

Švejdar představil své priority v řízení policie. Chce se zaměřit na boj proti kriminalitě spojené s drogami. „Je to pro mě priorita číslo jedna,“ řekl na tiskové konferenci. Také chce zlepšit bezpečnost na českých silnicích, kde je podle něj situace již neúnosná.

Více do detailů představí své plány poté, co se seznámí se situací na policejním prezidiu. Ministr Hamáček dodal, že s prioritami, na které se chce nový policejní prezident zaměřit, souhlasí.

Vítěz výběrového řízení nahradil Tomáše Tuhého, který se ve čtvrtek ujal funkce velvyslance České republiky na Slovensku. Řízením policie byl dočasně pověřen první náměstek Martin Vondrášek.

Hamáček vyhlásil výběrové řízení na nástupce Tuhého 12. listopadu. Lhůta pro podání přihlášek skončila minulý čtvrtek.

V komisi u výběrového řízení zasedli náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, bývalý policejní prezident Jiří Kolář, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek a státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký.

Tuhý ve funkci skončil na konci října. Vyloučil, že by na jeho odchod někdo z politiků vyvíjel nátlak. To odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku.

Opozice v souvislosti se změnami v čele policie upozorňuje na střet zájmů v případě vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo, ve které je obviněn premiér Andrej Babiš.