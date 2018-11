Hamáček nevidí důvod zpochybňovat ministra zahraničí Petříčka

„Nevidím důvod, abychom řešili na koaličních radách nominace za sociální demokracii, já jsem s našimi ministry spokojen a žádné změny nechystám,“ řek Hamáček.



Petříček si vysloužil Babišovu kritiku, když ještě před rozhodnutím ČSSD podpořit dál existenci vlády při hlasování o nedůvěře mluvil o tom, že na svém místě ve vládě nelpí a v souladu s postojem pražské organizace strany řekl, že v čele vlády by neměl být Babiš. ČSSD by podle něj měla trvat na Babišově odchodu do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér trestně stíhán.

„Máme signály, že věci na ministerstvu zahraničí probíhají v rozporu se sliby, které zazněly. Stačilo také sledovat mediální výstupy zejména pražské organizace ČSSD,“ řekl v sobotním Právu o Petříčkovi Babiš.

„Nemám rád loutky. Možná je dovedu pochopit, když je to Spejbl a Hurvínek, ale v české politice mi loutky připadají nevhodné,“ uvedl před tím v rozhovoru pro MF DNES prezident Zeman. Narážel tím na fakt, že Petříček má blízko k europoslanci Miroslavu Pochemu, jehož Zeman odmítl ministrem jmenovat. Petříček bylo v europarlamentu jeho poradcem a asistentem.



Zeman také v rozhovoru řekl, že nebude Babišovi bránit v odvolání jakéhokoliv ministra. Petříček se staví vlažně k záměru přesunout českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což Zeman podporuje.