Vedení ČSSD stojí za Hamáčkem, „kartáč“ dostali Zimola a Hašek

„Diskuse byla velmi otevřená, předsednictvo o žádném politickém tématu nehlasovalo,“ řekl Hamáček. Na dotaz ČTK, jestli se cítí být před sobotním jednáním ústředního výkonného výboru posílen odpověděl, že ano. Hamáček chce v sobotu na jednání v Hradci Králové požádat o důvěru po komunálních a senátních volbách, které pro stranu skončily neúspěchem.



Poslanecký klub Hamáčkovi vyslovil podporu. „Respektujeme výsledky stranického referenda o účasti ve vládě. Vyslovujeme důvěru předsedovi. Spolupráce mezi poslaneckým klubem a ministry za ČSSD je bezproblémová a směřuje k naplňování programu ČSSD. Nevidíme důvody k personálním změnám ministrů za ČSSD,“ shrnula výsledky jednání klubu jeho místopředsedkyně Kateřina Valachová.

Atmosféra na jednání předsednictva byla podle informací bouřlivá. „Kartáč dostal Zimola za rozdělování, neloajalitu. Stejně se pustili do (představitele platformy Zachraňme ČSSD Michala) Haška,“ popsal ČTK diskusi zdroj ze sociální demokracie. Odsouzení se podle zdroje dočkala i kritika, kterou vznesli někteří straníci vůči ministrům ČSSD. Vládní strana by prý takové výtky měla přenechat opozici.



Místopředseda Jaroslav Foldyna novinářům potvrdil, že kritiku sklidila platforma Zachraňme ČSSD, mezi jejíž iniciátory patří i statutární místopředseda strany Jiří Zimola. Platforma požadovala také změny v kabinetu. Někteří ministři za ČSSD jsou prý nevýrazní a nevyužívají potenciál nejviditelnější politické funkce.

„Vůči platformě to bylo velmi kritické, bylo potřeba odpustit páru, co v lidech je, a to se podařilo. Neřekl bych, že by to bylo hádání,“ řekl Foldyna.

Místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický novinářům řekl, že z jednání má velmi dobrý pocit. „Platforma pravděpodobně svůj cíl splní a ČSSD zachrání, protože všichni ostatní jsou sjednoceni a nelíbí se jim, jakým způsobem se komunikují věci přes média, nikoli uvnitř standardních orgánů ČSSD,“ řekl Netolický.

Podle něj od žádného člena předsednictva pochvala platformy nezazněla. „Dokonce byly slyšet hlasy, že lidé, kteří se přes média snaží štěpit sociální demokracii, by měli ze strany odejít. Platforma podle mého názoru přehnala veřejnou diskusi prostřednictvím médií,“ dodal Netolický.

Iniciativa kolem Jiřího Zimoly, bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška či bývalého senátora Zdeňka Škromacha vznikla začátkem roku před sjezdem s cílem spustit debatu o budoucnosti strany a jejích hodnotách. Ve stranických orgánech, zvolených ještě za vedení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, však její sympatizanti nemají příliš vysoké zastoupení.

V sobotu bude v Hradci Králové jednat širší vedení sociální demokracie, které by mělo určit další směřování vládní strany před březnovým volebním sjezdem.