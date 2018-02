Pachatelé kyberútoku na Sobotku unikají, chrání je americká svoboda slova

Když v prosinci 2015 hackeři pronikli do soukromé e-mailové schránky premiéra Bohuslava Sobotky a na extremistickém webu White Media zveřejnili přes stovku zpráv, byl z toho poprask. Sobotka prohlašoval, že se nedá zastrašit, a krátce nato vznikl specializovaný útvar zaměřený na kyberkriminalitu, který začal případ vyšetřovat.

Ani po dvou letech však policie hackery nevypátrala, natož aby byli potrestáni. A Sobotkova pošta visí na internetu pořád. Radikálové z webu White Media se policistům vysmívají a útočí dál - mezitím zveřejnili stovky jmen, fotek a osobních údajů lidí, které považují za své „multikulturní“ nepřátele. Ukazuje se, že stát své občany nedokáže ochránit.

„Touto věcí se stále zabývá náš útvar. Je ve fázi prověřování,“ sdělil o krádeži Sobotkových e-mailů mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bližší informace odmítl sdělit, ale z jeho slov je patrné, že policisté ve vyšetřování příliš nepostoupili.

Jejich práci komplikuje, že web je evidován v USA, kde platí jiné zákony. Právě na to hackeři sázejí. „Stránky jsou určeny pouze Čechům žijícím v USA. Stránky respektují zákony státu California,“ píší na webu. Stránky sídlí na serverech společnosti DreamHost, která je zaregistrována v Kalifornii, jejíž legislativa pojímá svobodu slova výrazně silněji i v případech šíření nenávisti nebo neonacismu, než vyžadují české zákony.

Lidé z White Media to samozřejmě vědí, jejich sebevědomí dokládá i to, že posměšně zveřejnili mobil vyšetřovatele. „Ano, jsem členem týmu v Národní centrále proti organizovanému zločinu,“ potvrdil policista, když reportér MF DNES vytočil zveřejněné číslo. „Prověřování není jednoduché, spolupracujeme s americkými úřady, ale je to běh na dlouhou trať,“ dodal.