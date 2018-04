Porotu ohromila chytrá zastávka, o problému na trati se lidé doví okamžitě

„Máme inteligentní zastávku, která v reálném čase stahuje a aktualizuje data o jízdních řádech. Člověk se připojí na náš interface, aby se dozvěděl, jak se dostane třeba do zoo nebo kde je nejbližší hospoda. Navíc tam budou senzory pro sběr dat o teplotě, vlhkosti, hluku, snímač kouře nebo gyroskop proti vandalům,“ popsal iDNES.cz student ČVUT Viktor Koropecký z vítězného týmu Student Dreamers.

Nápad čtyřčlenného týmu pracuje s takzvaným internetem věcí - zařízení na zastávkách budou propojená do sítě, kterou může spravovat město a stahovat z ní velké množství dat. Později z nich může čerpat informace například pro rozvoj infrastruktury. „Je možné, že se dostaneme do plzeňského projektu Technické IT léto. Mohli bychom být vybráni do dalšího vývoje pro město Plzeň,“ dodal Koropecký.

Na akci Smart Mobility Hackathon přijelo do Prahy 20 týmů z celého světa. Každou skupinu tvořil vizionář, designér a programátor, aby společně mohli přijít s nápadem, navrhnout jeho podobu a pak ho převést do formy funkčního prototypu nebo aplikace.

Tématem letošního Hackathonu (název vznikl složením slov hack a marathon) byla mobilita, kam se řadí témata od chytrých řešení pro městskou hromadnou dopravu po vývoj autonomních aut.

„Přihlásilo se 150 lidí z celého světa a my jsme vybrali 60 nejlepších, které jsme pozvali do Prahy. Přijeli z Oxfordské univerzity, z Technologického institutu Karlsruhe, z Číny a pak hlavně z okolních zemí a z České republiky. Bylo tady hodně studentů ČVUT a měli jsme tady poprvé i 13 a 14leté hackery,“ popsal iDNES.cz pořadatel akce Tomáš Studeník.

Téměř nonstop programování a dvě hodiny spánku denně

Celá akce trvala 48 hodin, během nichž měli účastníci zajištěno jídlo, pití, zdravotníky, mentory a relaxační zónu. „Dva dny jsou tak akorát, kdy člověk vydrží pracovat na jedné věci. Spousta kolegů z IT je zvyklá pracovat v noci a přes den spát. Nikomu nevnucujeme konkrétní plán, záleží jenom na nich. Více než polovina z nich standardně spí nebo se v týmech střídají v práci a odpočinku. Od nás mají nonstop podporu,“ dodal Studeník.

„Za den jsme naspali tak dvě nebo tři hodiny. Nikdy se nestalo, že by celý tým spal. Vždycky byl někdo vzhůru a programoval s čerstvou hlavou, ostatní odpočívali a nepřekáželi mu,“ popsal Adam Rojík ze Student Dreamers.

Účastníci měli k dispozici také až 40 mentorů, kteří jim s nápady pomáhali. Odborníci pocházeli z firem, které Hackathon podporovaly, například Škoda Auto, ČEZ, České dráhy, České radiokomunikace, IBM, Liftago, Operátor ICT nebo Technologická agentura ČR.

Účastníci berou Hackathon jako bránu do světa

„S čím za námi účastníci chodí? Chtějí si ověřovat myšlenku či nápad tak, aby byly uplatnitelné na trhu. Nejlépe uplatnitelné nápady se potom odrazí v hodnocení týmů na konci akce a to je pro ně důležité. V další fázi, jak přistupují k realizaci nápadu či produktu, se už ptají na technické detaily, jako je design, jak by zákazník měl produkt ovládat a jak se napojit na data, v našem případě z automobilu,“ popsal mentor Pavel Tůma ze Škoda Auto, kde má na starosti vývoj konektivity a mobilních on-line služeb.

„Máme finanční odměnu 5 000 eur (127 500 korun), aby se lidé přihlásili. Většina ale nejede pro peníze, spíše chtějí přijet do Prahy a vymyslet něco zajímavého a prodat to partnerům. Chtějí přijít na smysluplné řešení. Díky velkým firmám to berou jako bránu do světa,“ vysvětlil Studeník.

Úspěšný byl v tomto ohledu tým ToporAuto z Petrohradu, který vymyslel způsob, jak může město pasivně odhalovat výmoly a nerovnosti na silnicích. Stačí k tomu pohybové senzory na autech, které budou posílat informace do centrálního serveru, kde se budou vyhodnocovat spolu s GPS souřadnicemi. „Pomohl nám Tomáš Studeník, se kterým jsme vyrazili autem do města a jezdili po výmolech a zpomalovacích retardérech,“ popsal Ilja Skipachev z týmu, jehož nápad ocenila společnost Škoda Auto DigiLab a umožnila mu rozvoj po dobu šesti měsíců v inkubátoru startupů v Drážďanech.

Z předchozích českých Hackathonů se řada nápadů uchytila a momentálně se pracuje na jejich uplatnění na trhu. Jedním z nich je systém zrychlování nástupů do metra, jehož implementaci nyní zvažuje pražský dopravní podnik. Praha se zajímá také o myšlenku dobíjení elektromobilů mezi sebou, aby nebyla nucená stavět v historickém centru příliš mnoho dobíjecích stanic. Nápad rozvíjí i Škoda DigiLab.