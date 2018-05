Největší sladkovodní perla světa se vydražila „jen“ za osm milionů

Spící lev v Číně vznikl pravděpodobně mezi lety 1700 a 1760. Ve čtvrtek to bylo teprve podruhé, co šla nezvykle velká perla do dražby. Poprvé se tak stalo před 240 lety v Amsterodamu po smrti jejího majitele, kterým byl zámožný obchodník nizozemské Východoindické společnosti.



„To, co činí tento předmět ještě zajímavějším, je, že od 18. století urazil pořádnou cestu,“ řekl webu televize CNN ředitel Venduehuis Pater Meefout.

V roce 1778 byla zakoupena pro ruskou carevnu Kateřinu Velikou a převezena do Petrohradu. Na scénu se vrátila až v polovině 19. století v Polsku a následně ji zakoupil klenotník pracující pro prvního krále sjednocené Itálie Viktora Emanuela II. Později prošla rukama několika dalších evropských klenotníků, aby se opět vrátila do Nizozemska, když bolševická revoluce v Rusku zabránila jejímu návratu do Petrohradu. V roce 1979 Spícího lva koupil jeho poslední známý majitel - Amsterodamská perlová společnost.

V posledních dekádách perlu studovali historici i specialisté na drahokamy a jeden článek z roku 2014 konstatuje, že zatímco její tvar a velikost jsou vysoce neobvyklé, vnitřní struktura odpovídá jiným přírodním sladkovodním perlám. Nový majitel perly od aukční síně společně s ní dostal i starožitnou měděnou schránku s pozlaceným mosazným vnitřkem, která šla se Spícím lvem do dražby už před 240 lety.