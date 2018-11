Stát odškodní klienty H-Systemu za průtahy, ale musí stáhnout žaloby

O dalším vývoji kauzy píše pondělní Právo, informaci portálu iDNES.cz potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.



O odškodnění žádali poškození už v roce 2013, krátce po uzavření případu. Někteří poškození se od státu za nemajetkovou újmu dočkali, většině klientů soudy nepřiznaly nic. Klienti H-Systemu požadovali za nemajetkovou újmu 250 tisíc korun.

Poškození peníze dostanou. „Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo ukončit soudní spory s částí klientů tzv. Majáku uzavřením dohody o narovnání, v níž se zaváže zaplatit jednotlivým žalobcům satisfakci za nepřiměřenou délku řízení,“ potvrdil zprávu pro iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Za přiměřené zadostiučinění považujeme částku ve výši 18 tisíc za rok. Průměrná částka u většiny odškodňovaných nepřesáhne sto tisíc korun,“ řekl Řepka. „Žalobci ale musí vzít své žaloby zpět a uplatněný nárok budou pokládat za zcela vypořádaný,“ dodal.



Pro poškozené je to i tak satisfakce. „Ministr to nechal posoudit po právní stránce a zkonstatoval, že odškodnění za průtahy je na místě. Je to, myslím, první ministr, který se tím takhle zabýval, což si zaslouží ocenění,“ komentovala pro Právo několikaměsíční jednání Marvanová. Podle ní již podepisování dohod o narovnání začalo a peníze by se měly začít vyplácet do měsíce.



Podle zákona si poškození mohou podat žádost o odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v trestním řízení maximálně do půl roku od skončení řízení.

V případě H-Systemu tak již nikdo udělat nemůže, protože Nejvyšší soud věc definitivně uzavřel v roce 2013 a nárok je tak promlčený. „Nikdo jiný, než zmíněná skupina osob, jež jediní vedli se státem soudní spor, již o odškodnění požádat nemůže,“ doplnil Řepka.

Podle právničky Marvanové by mohli poškození další peníze časem získat z konkurzů vyhlášených na H-System či přímo na zakladatele firmy Petra Smetku, který si za vytunelování společnosti odseděl 12 let za mřížemi.