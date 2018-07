Kotel nevyměníme, ať jim to tu klidně bouchne, říkají klienti H-Systemu

Z bytu na Karlově náměstí v Praze měli manželé Stadlerovi dobrý výhled na kanceláře ve Spálené ulici. Ve výloze jedné z nich se jednoho dne roku 1995 objevila reklama na kvalitní bydlení za dobrou cenu kousek za Prahou. Stadlerovi se nechali zlákat.

Sen o klidném bydlení od H-Systemu se však brzy rozplynul a kvůli vytunelování firmy přišli Stadlerovi o milion. Za další dva miliony sice nakonec dostavěli svůj byt, v úterý se však dozvěděli, že se z něj musí vystěhovat.

„Jestli si někdo myslí, že vezmu klíče a takhle mu je podám, tak to tedy ne. Já odsud dobrovolně neodejdu,“ říká odhodlaně Richard Stadler na dvorku přízemního domu v Horoměřicích u Prahy.

Sedí sklesle u stolku se slunečníkem a smutně se rozhlíží kolem sebe. Hledí na krátce střižený trávník, na pečlivě upravené okrasné túje, na vířivku pod plachtou. Slunné úterní odpoledne drtí čerstvé rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož musí Stadlerovi svůj domov do měsíce vyklidit, aby z prodeje domu, v němž je dvanáct bytů, mohli být uspokojeni i ostatní lidé podvedení zkrachovalou firmou. Vyklidit se má i dalších sedm domů v Horoměřicích. „Naneštěstí jsme tehdy viděli tu reklamu. Bohužel, za blbost se platí,“ povzdechne si Marie Stadlerová.

Jejich trápení začalo v roce 1995. „H-Systemu jsme tehdy zaplatili celkem 1 300 000 korun, milion za stavbu, zbytek za nadstandardní vybavení,“ vzpomíná Richard Stadler.

Měli jen hrubou stavbu

Když o dva roky později firma H-System zkrachovala, měli jen hrubou stavbu bez střechy. „Tehdejší konkurzní správce nám řekl, že si to můžeme dostavět, a my souhlasili,“ říká Stadler.

Nejdůležitější bylo rychle dodělat střechu, bylo to na podzim a hrozilo, že sníh a déšť zničí vnitřek rozestavěného domu.

„Kdyby domy zůstaly nedostavěné, tak se to tady všechno rozkradlo. Museli jsme se se sousedy skládat na ostrahu,“ vzpomíná.

Stavební firma, kterou měl nasmlouvanou H-System, položila střechu, příbuzní pomohli s omítkami a interiérem.

„Celkem nás to vyšlo na tři miliony,“ počítá Stadler.

Jenže potíže tím vlastně teprve začaly. H-System upadl do konkurzu, a protože dům Stadlerových vytunelovaná firma před krachem rozestavěla, ocitl se v konkurzní podstatě. Pozemek rovněž.

Někteří bývalí klienti H-Systemu založili družstvo Svatopluk, jenže nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou podle Nejvyššího soudu neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu a lidé vlastně investovali do cizího majetku.

Žijí v neustálém strachu

Družstvo nemělo souhlas konkurzního soudu, aby mohlo pokračovat ve stavbě. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu.

Od té doby soudy řeší, co dál. „Už to trvá 18 let. Žijeme v neustálém stresu a strachu,“ říká Marie Stadlerová. „A jestli se na to dá zvyknout?“ odmlčí se. „I na válku si člověk zvykne,“ dodává.

Až do úterý si to nechtěli připouštět. Jenže Nejvyšší soud rozhodl – musí se vystěhovat a jejich dům se prodá, aby se výtěžek rozdělil rovným dílem mezi všechny podvedené.

Pokud by v něm Stadlerovi chtěli zůstat, platili by ho vlastně potřetí. A za cenu, kterou v průběhu let svými investicemi sami navyšovali. „Jenže kde bychom na to vzali, jsme v důchodu,“ hlesne Marie Stadlerová. A pak rezignovaně dodá: „Chtěli jsme koupit nový kotel za 70 tisíc. Už to měnit nebudeme, ať jim to tady bouchne!“

Nedokážu rozsudek pochopit, řekla bývalá klientka H-systemu:

VIDEO: Nedokážu rozsudek pochopit, řekla bývalá klientka společnosti H-System Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přestože verdikt soudu zní jasně, Stadlerovi zatím nepřemýšlejí, kam se přestěhují. „Tohle všechno jsme postavili sami a nedlužíme nikomu ani korunu,“ říká Stadlerová. „Odsud nás musí vynést policie,“ dodá.