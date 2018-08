Monsport podá trestní oznámení kvůli řečem o rozkrádání majetku H-Systemu

Monsport iDNES.cz sdělil, že mu vadí lži, které se o něm v posledních dnech šíří. Především má na mysli řeči o rozkrádání konkurzní podstaty. Podle Monsporta přitom dotyční dobře vědí, že jejich výroky se neprokázaly, neboť jejich podaná trestní oznámení byla odložena.



Ačkoli členové družstva Svatopluk a někteří politici mluví o prodávání majetku pod cenou již několik let, Monsportovi došla trpělivost ve chvíli, kdy si přečetl vyjádření starostky Velkých Přílep Věry Čermákové (STAN).

„Musí to skončit, protože dotyční, na které to budeme podávat, nepochybně vědí a mají informaci od policie opakovaně, že nic takového se neprokázalo. S podobnými tvrzeními poprvé přišel v rámci svého trestního stíhání Smetka (zakladatel H-System Petr Smetka - pozn. red.) a trestní soudy tyto nesmysly a jejich konstrukce vyvrátily a naopak odsoudily Smetku samotného na dvanáct let,“ shrnul Monsport.



Upřesnil, že trestní oznámení zatím není hotové. Měl by ho podat do dvou týdnů. Monsport nechtěl upřesnit, koho by se měla týkat, ale shrnul, že v něm bude zmíněn senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) a ostatní, kteří v posledních týdnech mluvili o rozkrádání konkurzní podstaty.