Členové družstva Svatopluk zvažují další trestní oznámení na Monsporta

Krach společnosti H-System po sobě zanechal řadu věřitelů. Více než tisíc lidí uvěřilo, že když jí svěří své úspory, získají bydlení za Prahou. Nyní jim H-System dluží téměř miliardu korun. Podobnou pohledávku má vůči firmě i Komerční banka.



Věřitelé H-Systemu by tedy byli rádi, aby se majetek prodával v konkurzu za nejvyšší možnou cenu, ale některé transakce podle nich vyvolávají pochyby, zda tomu tak vždycky bylo. Konkurzní správce například v roce 2002 prodal 842 tisíc metrů čtverečních půdy u obcí Lichoceves a Noutonice u Prahy za 17,5 milionu korun. Byla to prý nejvyšší nabídka.

O rok a půl později koupila pozemek společnost Highbury a.s. za 170 milionů korun. Po čtyřech letech třetinu plochy získala irská firma za 420 milionů. Podle věřitelů skutečná hodnota pozemků přesáhla jednu miliardu korun.

VIDEO: Někteří bývalí klienti H-Systemu mluví o konkurzním podvodu

Prodej schválil konkurzní soud i věřitelský výbor. Monsport tvrdil, že šlo o ornou půdu, a proto se pozemky jako orná půda i prodávaly. K tomu se přiklonil i soud. Nesouhlasí s tím ale člen družstva Svatopluk Ivan Král.



„Byla tam fyzicky orná půda, ale bylo tam územní rozhodnutí pro zhotovení inženýrské sítě. Na drtivé většině pozemků se hned něco postavilo. Ve vedlejší vesnici Statenice se to prodalo za 12 milionů a firma Ballymore tam vybudovala luxusní domy,“ uvedl Král.



Podle dokumentů, které měl iDNES.cz k nahlédnutí, se skutečně pozemky ve Statenicích prodaly za 12,5 milionu. Poté, co na ploše o výměře 70 tisíc metrů čtverečních vznikla luxusní rezidenční čtvrť, vzrostla hodnota půdy na 140 milionů korun.



O prodeji informoval malý inzerát

Do majetku společnosti H-System spadala i vila v centru obce Lichoceves. K obyvatelnému prvorepublikovému objektu připadal i pozemek o rozloze jednoho hektaru. Nový majitel je získal za 3,2 milionu. Později ještě přikoupil přilehlé tři hektary půdy. Získal je za pouhých 500 tisíc. Vilu i s pozemky o pár let později prodal za 41 milionů.

Podobně správce konkurzní podstaty podle věřitelů naložil i s pozemky v pražské Troji nebo Libni. O prodeji majetku Monsport informoval většinou malým inzerátem v novinách a pak čekal, kdo se přihlásí do výběrového řízení. Zpravidla se našel jeden nebo dva zájemci, z nichž majetek získal ten, kdo nabídl více.

Všechny obchody schválil výbor věřitelů. V něm byli většinou zástupci firem a úřadů. Představitelé družstva Svatopluk byli z výboru v roce 2001 vyloučeni.



Soud také posvětil, aby se většina majetku prodávala mimo dražbu. Z hlediska práva jsou tedy všechny transakce v pořádku. Proto věřitelé neuspěli ani v roce 2004, kdy na správce konkurzní podstaty a věřitelský výbor podali trestní oznámení. Policie celou věc prošetřovala, ale nakonec ji odložila.

VIDEO: Připomeňte si kauzu H-System od začátku do konce

Oprašují staré kauzy, reaguje Monsport

Nyní Král zvažuje, že by trestní oznámení znovu podal. Věřitelé vnímají prodej majetku společnosti H-System i po řadě let jako křivdu. „Jsem naprosto přesvědčený o tom, že to bylo tunelování konkurzu. Šlo podle mě o konkurzní tunel,“ řekl člen družstva Svatopluk Martin Junek.

S cenami, za které se nemovitosti prodávaly, nesouhlasil ani viceprezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda. „Majetek se prodával pod cenou. Prodeje se jevily jako silně nevýhodné. Stačí se podívat, co je na těch pozemcích teď. Není možné to srovnávat se současnými cenami, ale i tehdy se to prodávalo pod cenou a za tím názorem si stojím,“ řekl nyní Duda.

„Nejvíc mě štve, že v době, kdy se ty majetky prodávaly a lidé na to upozorňovali, tak to nikoho z politiků nezajímalo. Nikde neměli zastání. Teď to všichni řeší, když už je pozdě,“ upřesnil.



Věří, že kdyby nemovitý majetek nebyl rozprodaný pod cenou, situace věřitelů by dnes byla lepší.

Monsport iDNES.cz řekl, že je to stará záležitost. „Svatopluku dochází argumenty, a tak se snaží oprašovat a recyklovat staré kauzy, za které mě v minulosti opakovaně udávali a dokonce si na poslední udání vypůjčili i senátora Jiřího Čunka. Všechny věci byly policií řádně prošetřeny, a protože byly shledány jako nesmyslné, tak byly odloženy,“ uvedl advokát.