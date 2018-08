Křivda na druhou. Část klientů H-Systemu nedostala sto tisíc z konkurzu

Část lidí z peněz, které družstvo dostalo z konkurzu, dodnes neviděla ani korunu. Jde jak o družstevníky, kteří nemají ani dostavěné domy, tak ty, kteří je sice dostavěli, ale do příštího týdne se z nich musí podle soudu vystěhovat.

„Ověřil jsem si, že jsem pořád veden na seznamu členů Svatopluka, to znamená, že pořád nakládají s mým majetkem. Pro jistotu jsem jim poslal číslo účtu a všechno potřebné. Přesto nás nikdo nekontaktoval, nikdo nám nic neposlal,“ říká pan Tomáš.

Do H-Systemu vložil přes 1,1 milionu korun na stavbu řadového domu ve Velkých Přílepech. A patří k těm, kteří za dvacet let neviděli žádné peníze ani bydlení.

„Ani se to nezačalo stavět. Kdyby nám s manželkou tehdy nepomohli rodiče, tak jsme skončili na ulici. Nějaký čas jsme u nich bydleli v pokoji 3x4 metry, dalších patnáct let jsme spláceli půjčky, abychom mohli aspoň nějak rozumně bydlet a mít rodinu,“ popisuje svůj příběh.

Správce konkurzní podstaty Josef Monsport přitom poslal družstvu desítky milionů korun už před šesti lety. I Tomáš tak měl už dávno dostat svůj podíl. „Peníze odešly na účet družstva stejně jako jiných věřitelů, byly to dvě platby, v souhrnu 40,5 milionu korun. Jak s tím družstvo dál naložilo, do toho už nevidím. Nicméně není to žádná novinka, že bychom platby odesílali včera, jsou to roky. Druhá platba odcházela zhruba před šesti lety,“ řekl Monsport.

Bývalý předseda Svatopluku Ivan Král, který byl v roce 2004 odsouzen k podmínce za zvýhodňování věřitele, dnes tvrdí, že peníze se rozhodně neztratily. Potvrzuje ale, že ne všichni je dostali. Vysvětlení má prosté: věřitelé měli prý podle rozhodnutí družstva z roku 2011 dodat aktuální čísla účtů, aby jim Svatopluk jejich podíl mohl poslat.

„Jejich e-mailové adresy po těch letech neplatily, ani bydliště, někteří zemřeli nebo se rozvedli. Proto každý, kdo chtěl výplatu, si měl podat žádost s aktuálním číslem účtu, protože odeslat peníze na staré, už neexistující účty, to je akorát následně martyrium to z bank pak dolovat,“ řekl Král.

„Padělali můj podpis“

Podle něj peníze dostalo 80 až 85 procent lidí. Ověřit tento údaj nelze. „Ti ostatní mohou žádost podat klidně do nekonečna, ty peníze nejsou družstva, ale těch lidí. A i dnes o ně lidé žádají,“ dodal Král.

Další z poškozených klientů – pan Petr – ale namítá, že argumentace s čekáním na aktuální čísla účtů lidí je nesmyslná. Do projektu sám vložil skoro dva miliony korun. „Pokud na nás má rodná čísla a adresy a ty peníze se vyplácely od roku 2011, přijde mi takovýto argument úsměvný. Nemám za ta léta vůbec žádnou zprávu o tom, že by se nás pokusil kontaktovat,“ říká Petr.

Monsport: Budeme hledat řešení v klidu Osud šedesátky rodin z domů v Horoměřicích má nyní v rukou správce konkurzní podstaty Josef Monsport. Na jeho straně je rozsudek Nejvyššího soudu, který rozhodl, že lidé se z domů, které jsou součástí konkurzu, musí do 23. srpna vystěhovat. Tedy do příštího čtvrtka.

Budete lidi z bytového družstva Svatopluk vystěhovávat?

Už jsem několikrát řekl, že nebudu nikoho stěhovat na ulici. Takže této lhůty nevyužiju, naopak budeme dál o celé situaci jednat a hledat řešení. V klidu. Klíčové ale bude rozhodnutí věřitelského výboru, jehož vy jste jen vykonavatelem, ne?

Ano, věřitelský výbor se sejde 30. srpna. Nicméně počítám, že na něm se i s protistranou shodneme, jaké soudní znalce oslovíme. Ti pak vypracují posudky původní hodnoty domů, investic lidí a rozdílu, který mají lidé doplatit. Budeme se opravdu snažit komunikovat tak, aby se vše vyřešilo. To potrvá. Přitom od vyhlášení konkurzu uplyne už 20 let.

Ano, počítám, že nějaké měsíce se to ještě potáhne. Nicméně můj přístup je vstřícný, chci s lidmi jednat, komunikovat a dohodnout se, co dál.

„Až když jsem si přečetl článek o tom, že z konkurzu byli částečně uspokojeni všichni podvedení klienti, začal jsem se zajímat, co to znamená: všichni a kde by ty moje peníze měly být,“ říká Petr.

Ani on se nemohl nastěhovat. Do družstva Svatopluk už vstupoval jen s nadějí, že mu budou vráceny vložené peníze. „Ale když jsem někdy kolem roku 2000 zjistil, kam to spěje, přestal jsem se o to zajímat,“ dodává.

Družstevník Tomáš zase popisuje, že poslední jakákoliv komunikace s družstvem byla v roce 1999. Tehdy dostal pozvánku na členskou schůzi. „Od té doby s námi nikdo nekomunikuje a nic jsme nedostali. Zato se mi dostaly do rukou papíry, ve kterých je padělaný můj podpis a moje pohledávka je přihlášená k dalšímu konkurznímu řízení. O ničem takovém přitom nevím, ničeho takového jsem se vůbec neúčastnil,“ říká Tomáš. Ten podle svých slov za víc než dvacet let sporů ztratil naději, že ještě někdy nějaké peníze zpět uvidí.

Já jsem je varoval, říká soudce

Soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který v únoru 2004 odsoudil majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku na dvanáct let do vězení, dnes říká, že už tehdy lidi varoval, že kroky družstva Svatopluk budou v budoucnu problém. Zejména rozdělování jednotlivých domů a jejich dostavba.

„U založení družstva Svatopluk byl i pan Smetka. Vyslechl jsem okolo 750 svědků, lidí jsem se vysloveně ptal a varoval je, že dostavují domy, které jsou součástí konkurzu. Samozřejmě že někteří lidé doplatili na kauzu podruhé, potřetí, ale já je už tehdy varoval a napsal jsem to i do osmisetstránkového rozsudku,“ řekl Kydalka MF DNES.

Stavební bytové družstvo Svatopluk sdružuje bývalé klienty H-Systemu, kteří do projektu stavby domů v Horoměřicích a okolí vložili peníze. Dohromady byla zhruba tisícovka věřitelů, kteří do systému dali miliardu korun.

Družstvo drží pohledávky za zhruba 450 milionů korun, tedy necelé poloviny klientů. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal dvanáctiletý trest.

Sázka na Ústavní soud

Situace šedesátky rodin je specifická v tom, že si sami dostavěli původní rozestavěné hrubé stavby, aniž by kdykoliv patřily komukoliv z nich. Vždy byly součástí konkurzní podstaty, a správce Monsport je nyní proto chce prodat a peníze rozdělit mezi všechny věřitele.

Lidem pravděpodobně podle znaleckého posudku také navrhne, aby doplatili hodnotu původních staveb a převede jim tak budovy.

Samotné družstvo Svatopluk pak v pondělí podalo ústavní stížnost proti verdiktu Nejvyššího soudu o vyklizení bytů. Členové družstva žádají, aby soud odložil vykonavatelnost původního rozsudku a rychle rozhodl o jejich stížnosti.