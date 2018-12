Brazilský léčitel strká lidem hřeby do nosu. A nejen to, údajně znásilňoval

Informovala o tom britská BBC, podle níž guru Teixeira všechna obvinění odmítá. Ve svém vyjádření pro brazilskou televizi naopak tvrdí, že využil svých sil k léčení tisíců lidí.



Další z žen také zmínily, že chtěly pomoci s léčbou deprese, jenže místo toho se staly obětí sexuálních útoků. Údajně k nim docházelo od roku 2010 až do letoška v de Fariově „duchovní nemocnici“ ve Městě Abadiania poblíž brazilského hlavního města Brasilia.

Guru de Faria není lékař a již byl potrestán i vězením za to, že prováděl operace bez lékařské licence. De Faria má příznivce po celém světě. Jeho popularitu zaznamenala i slavná moderátorka Oprah Winfreyová, která za ním přijela do Brazílie v roce 2013 a sledovala, jak probíhá léčba na jeho klinice.

Zázračný muž

Městečko Abadiania, kde guru de Faria působí, kvůli němu navštěvují lidé již několik desítek let. Jeho příznivci ho nazývají „Boží Jan“ a na jeho webových stránkách je popisován jako mocné médium a „pravděpodobně nejznámější léčitel za posledních 2000 let“. Také se tam tvrdí, že za posledních 40 let pomohl přímo i nepřímo až 15 milionům lidí.



Navštívil ho v roce 2005 mimo jiné i Ir Matthew, kterého na jeho cestě za léčitelem sledovala televize ABC. Ten tvrdí, že poté, co třikrát navštívil de Fariu se mu zmenšil rakovinový nádor.

Američanka Annabel Sclippaová zase nemohla chodit po automobilové nehodě. Po šesti návštěvách u léčitele tvrdila, že začala cítit své nohy a mohla dokázala s pomocí stát na nohou.

De Faria se narodil v roce 1942, byl velmi neklidné dítě a brzy byl vyloučen ze školy. Tvrdí, že do něj v šestnácti letech vstoupila „entita krále Šalamouna“ a ta ho zázračně vyléčila. Poté cestoval po Brazílii a nabízel své léčitelské schopnosti. Po nějaké době se usadil ve svém stávajícím sídle poblíž hlavního města.

Tvrdí, že do něj vstupují duchové různých slavných lékařů a léčitelů a ti pak léči jeho pacienty. Některé z jeho „operací“ jsou neviditelné. Odůvodňuje to tím, že „entitity“, které do jeho těla vstupují, mají nadpřirozené síly a léčí bez viditelných zásahů do těla. Jiné jeho zákroky však mohou být velmi zřetelné. Reportéři televize ABC v roce 2005 popsali, jak De Faria jednomu pacientovi do nosních dírek strčil kleště namočené v něčem, co nazýval svěcenou vodou, a hrubě s nimi otáčel.

Jeden ze zákroků, které guru prováděl na svých pacientech

Lidé v jeho péči mohou zůstat jak dlouho chtějí. Guru je neodrazuje ani od klasické léčby, jako je například chemoterapie. Má však pravidlo, že po 40 dní se musí jeho pacienti postit, nesmí pít alkohol, jíst vepřové nebo se oddávat sexu, aby „neporušilil svou auru“.



Přestože byl již za své zákroky i uvězněn, neodradilo ho to. Tvrdí, že to nedělá on, ale Bůh a entity, které do jeho těla vstupují. Také tvrdí, že si tyto „operace“ ani nepamatuje. Praktikovat medicínské zákroky bez licence je ovšem v Brazílii nezákonné.

Jeho odpůrci tvrdí, že všechny jeho duchovní aktivity jsou pouze cesta, jak z lidí vylákat peníze. De Faria si sice nebere žádné peníze za svou léčbu, celé město Abadiania se však díky němu stalo turistickou atrakcí. Sám léčitel vlastní ranč a velmi rozsáhlé pozemky. Na internetu se také dá za 30 dolarů koupit DVD, které může diváka připravit na „vzdálenou pomoc“, kterou mu de Faria ze svého sídla poskytne.