Výroční gripen českých tygrů uspěl v soutěži o nejlepší kamufláž

„Třetí místo letos obsadil český vlajkový letoun JAS-39 Gripen s motivem věnovaným historii 100 let československého letectví. Autorem motivu je jeden z pilotů 211. letky a náklady na realizaci uhradil výrobce letounů společnost Saab,“ řekl mluvčí čáslavské základny Tomáš Maruščák.

Každoroční „Tiger Meet“, tedy setkání tygřích letek, které platí v zemích NATO za elitu, je jedním z nejprestižnějších cvičení vůbec. Kromě desítek cvičných misí i vzdušných soubojů jsou však součástí i různé tradice a zvyklosti. A ztvárnění tygří příslušnosti je jedním ze symbolů, kterými se letouny a vrtulníky elitních letek pyšní. Cenu za nejlepší kamufláž letos získal jeden ze strojů Eurofighter Typhoon 74. taktické letky z bavorského Neuburgu.

Do prestižního cvičení se letos v polské Poznani zapojilo celkem 22 elitních „tygřích“ letek členských a partnerských států NATO. Dohromady 70 letounů a 10 vrtulníků. Jde tak o jedno z největších aliančních leteckých cvičení vůbec. V rámci komplexních misí působil také alianční letoun včasného varování a řízení AWACS.

České vzdušné síly na prestižní cvičení letos vyslali čtyři stroje Gripen 211. taktické letky z Čáslavi a dva bitevní vrtulníky Mi-24/35 z 221. letky ze základny u Náměště Nad Oslavou. V průběhu dvou týdnů čeští stíhači absolvovali celkem 47 letů, ve vzduchu strávili přes 54 hodin.

Létalo se denně ve dvou blocích. Dopoledne šlo obvykle o týmové bojové lety zaměřené na využití všech prostředků proti protivníkovi. V těchto hromadných misích, takzvaných COMAO, jde o velké formace letounů i vrtulníků, ve které má každá skupina svou přesně stanovenou úlohu.

Tygří letky jsou většinou rozdělené do dvou týmů a každý tým musí svůj předem stanovený scénář bojové operace zvládnout co nejlépe. Od naplánování mise, přes samotný let až po konečné vyhodnocení. V odpoledním bloku pak většinou letci sváděli vzdušné souboje proti sobě. Jeden na jednoho, dva na dva.

Tradice tygřích letek Tradice tygřích letek vznikla už za druhé světové války mezi americkými piloty. V 60. letech minulého století se piloti tygřích letek států NATO začali na manévrech setkávat, aby společně procvičili nové způsoby boje, vyměnili si zkušenosti či otestovali stroje kolegů. V současnosti má asociace tygřích letek 24 řádných členů ze 13 zemí NATO a neutrálních států Švýcarska a Rakouska. Česko v elitním klubu zastupuje dříve přerovská 231. letka a po stěhování do Náměště nad Oslavou přejmenovaná 221. letka bitevních vrtulníků Mi-24/35. Právoplatným členem je od roku 2001 a byla vůbec první letkou z bývalého východního bloku, která získala plné členství. O rok později čeští letci v soutěži v Portugalsku zvítězili. V roce 2010 se právoplatným členem stala 211. taktická letka z Čáslavi s gripeny a hned slavila vítězství.

„Piloti mají možnost si ověřit a rozšířit zkušenosti v plánování a provádění taktických operací, kdy plní úkoly v rámci komplexních misí taktického a vrtulníkového letectva připravených až pro šedesát letadel i se zapojením pozemních prostředků protivzdušné obrany,“ konstatoval velitel 211. tygří letky Radoslav Matula.

Za splnění dílčích misí, ale i dalších doplňkových disciplín, jako jsou například sportovní hry nebo společenské vystupování, získávají letci body. Soutěží se obvykle v pěti rozličných disciplínách. Nejdůležitější a nejvíce hodnocenou je kategorie „nejlépe létající letka“. Tygří „image“ je porovnávána v soutěži o nejlepší ústroj a originální ztvárnění tygřích symbolů.

Svůj důvtip i smysl pro humor musí pak letky prokázat při dovednostní soutěži a fyzickou zdatnost zase během tygřích sportovních her. Nejlepší letka, která sesbírá nejvíce bodů, získá unikátní sošku stříbrného tygra „Silver Tiger Trophy“. Tu letos vyhrála 313. letka z nizozemského Volkelu s letouny F-16, která zároveň byla oceněna jako nejlépe létající jednotka.