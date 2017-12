Většina přeživších rodin z Grenfell Tower stráví Vánoce v hotelu

Britská premiérka Theresa Mayová po požáru slíbila, že stát rodinám poskytne nové ubytování do tří týdnů. Během šesti měsíců se ale zatím do nového bydlení přestěhovalo pouze dvaačtyřicet rodin z celkových 208.

Úředníci městského obvodu Kensington a Chelsea, kde věžák stál, v listopadu slíbili, že všichni přeživší by se měli do nových domů přestěhovat do Vánoc. Ministr bydlení a plánování Alok Sharma naopak uvedl, že městské části bude trvat až dalších dvanáct měsíců, než všem rodinám najde nové domovy.

Nyní je jisté, že se to do Vánoc nestihne. 118 rodin, včetně devětadvaceti s dětmi, stráví svátky v nouzovém ubytování.

Někteří budou u svých přátel, ale naprostá většina zůstane v hotelích. Dalších osmačtyřicet domácnosti sice už nabídku nového bydlení dostalo, ale podle Guardianu se zatím rodiny nepřestěhovaly.

„Nejprve to byly tři týdny, pak šest měsíců. Nyní říkají rok. Pozůstalým a zasaženým rodinám se tak zdá, že úřady porušují jeden slib za druhým,“ kritizoval nečinnost předseda Grenfell United Shahin Sadafi.

Předsedkyně rady městského obvodu Kensington a Chelsea Elizabeth Campbellová uznala, že tempo je příliš pomalé. „Soucítíme s těmi, kteří stále žijí i s dětmi po hotelích, zvlášť v období Vánoc,“ prohlásila Campbellová.

„Jsou to lidé, kteří si prošli traumatizujícími událostmi a ztratili tolik. Nyní uvázli v hotelových pokojích. Nikdo z nich nemůže obnovit svůj předchozí život, dokud nebude žít na místě, které může označit za svůj domov. Není příliš pozdě těm lidem pomoci, ale je nutná okamžitá akce,“ dodal Sadafi.

„Vždycky jsem říkala, že musíme rozhodovat tak rychle, aby se všichni cítili pohodlně,“ vysvětlovala Campbellová. „Nikdo by neměl být nucen do tak důležitého rozhodnutí, jako je to, kde budou žít. Ale chápu, že pro některé je to příliš pomalé,“ dodala.

„Koupit dům zabere nějaký čas“

Žena, která si nepřála být jmenována, se serveru Daily Mail svěřila, že případ její matky, která v Grenfell Tower žila, řešilo už jedenáct různých úředníků. Žádný z nich jí přitom nové bydlení nenabídl.

„Bude jí brzy sedmašedesát a šest měsíců žije v hotelu. Už jednou, když uprchla z Eritrey, domov ztratila,“ vypráví žena. „Nejvíce traumatické pro ni ale bylo jednání s městskou radou. Úředníci ji jen posílali od čerta k ďáblu. V Eritreji byla politickým vězněm a svěřila se mi, že tohle jednání jí to připomíná,“ dodává.

Campbellová však radu brání. „Každý ví, že koupit dům zabere nějaký čas. Je nutné ho dokončit, vymalovat, vybavit. Je časově náročné koupit domy, které by vyhovovaly potřebám jednotlivců i rodin,“ řekla.

Rada na začátku prosince na veřejném zasedání kontrolní komise čelila opakované kritice přeživších požáru. Dvacetiletý Tiago Alves, který žil ve 13. patře požárem zničené budovy, na setkání řekl: „Snažíte se nás rozežírat pomalu, pomalu, pomalu, až nás úplně zlomíte.“

Místopředseda rady Kim Taylor-Smith přiznal, že hledání nových domovů je „zoufale pomalé“. Uvedl, že to je kvůli nedostatku domů, které mohli rodinám nabídnout.

„Očekávám, že se v následujících měsících přestěhuje do nových domovů více domácností. Naším cílem je, aby každý ze zasaženého domu získal domov do června 2018,“ uzavřela Campbellová.