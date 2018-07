Boláky, léze, rakovina. Umírající muž svědčil proti herbicidu Roundup

„Kdybych věděl, že to je škodlivé, tak bych to nikdy na školních pozemcích nestříkal... Je to neetické,“ prohlásil v pondělí Dewayne Johnson před soudem v San Francisku. Johnson trpí rakovinou, lékaři mu dignostikovali Non-Hodgkinův lymfom a dnes mu dávají několik měsíců života.

Šestačtyřicetiletý muž pracoval několik let jako správce školních pozemků na sanfranciském předměstí Benicia a je přesvědčen, že za jeho zdravotní stav může herbicid Roudup, kterým hubil plevel kolem školy.

„Každý den se mi to dostalo do tváře. Nedalo se proti tomu nic moc dělat,“ prohlásil podle listu The Guardian před soudem. Jonhson tvrdí, že sice nosil ochranný oděv, ale když zafoukalo, herbicid se mu dostal na kůži či do úst.

Otec tří dětí také vylíčil, že když začal pracovat s Roundupem, viditelně se mu zhoršila pleť - po celém těle se objevily vyrážky, léze a boláky. Dvakrát prý volal na zákaznickou linku společnosti Monsanto a ptal se, jestli je prostředek nebezpečný. Slíbili, že mu zavolají zpátky, ale nikdy se nikdo neozval.

Před čtyřmi roky mu lékaři řekli, že má rakovinu. „Mám velké bolesti. Připraví vás to o všechno... a nezlepšuje se to,“ shrnul své vyhlídky Dewayne Johnson. Monsanto tvrzení o karcinogennosti herbicidu odmítá. „S lidmi trpícími rakovinou máme soucit, ale vědecké důkazy jasně prokázaly, že glyfosfát je nezpůsobuje,“ uvedla firma v prohlášení pro The Guardian.



Dalších čtyři sta žalob na cestě

Soud s San Francisku je ostře sledovaný nejen v USA, ale po celém světě. Umírající správce je totiž vůbec prvním člověkem, který výrobce globálně rozšířeného herbicidu zažaloval kvůli podezření, že způsobuje rakovinu. Johnsonovi právníci u soudu argumentovali, že Monsanto se dlouhé roky snažila zastrašovat vědce upozorňující na rizika spojená s jejím výrobkem a sponzorovala vědecké studie, které by to popřely.

Roundup se prodává ve 130 zemích světa včetně České republiky. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je součástí WHO, v roce 2015 dospěla k závěru, že glyfosfát obsažený v přípravku pro ničení plevele je karcionogenní.

Naopak americká Agentura pro ochranu životního prostředí konstatovala, že Roundup aplikovaný v běžných dávkách pravděpodobně rakovinu nezpůsobuje. Také Evropská komise dospěla k závěru, že mezi glyfosátem a rakovinou neexistuje žádná spojitost a licenci na používání pesticidu loni v listopadu prodloužila o dalších pět let.

Společnost, kterou v červnu kupil německý agrochemický a farmaceutický gigant Bayer AG, nedávno utržila další ránu. Federální soudce před dvěma týdny poslal k soudu asi čtyři sta žalob ze strany farmářů a zahradníků, kterým byl diagnostikován Non-Hodgkinův lymfom a nyní se od Monsanta domáhají odškodnění.