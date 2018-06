MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Soukup premiérem a „blboslávek“ Babiš

Ve Sněmovně zuřila tento týden bitva o to, kolik má stát rakvička ke kafi, jestli to kafe bude za 15, nebo 14 korun, jestli vepřo knedlo za 52, nebo 50 a znojemská za 79, nebo 78. Bylo kolem toho dost zlé krve, ke zlevňování se nikdo nehlásí a mnozí si na tom honili triko. Zaměstnanci parlamentu se jen usmívali, protože jim ve stejné době hospodářská správa oběžníkem oznamovala, že v jejich jídelně přibyly týdenní speciality, denně tři bezlepková jídla a nově také ovocné a zeleninové smoothie a mléčné koktejly.

Bylo to jenom přeřeknutí, tvrdí Miloš Zeman, ale kdo ví. V závěru pravidelného rozhovoru hlavy státu s Jaromírem Soukupem na TV Barrandov prezident pronesl větu, že zatím jmenoval čtyři premiéry – dvakrát Babiše, jednou Rusnoka a jednou Soukupa. Pak se opravil, že si spletl Soukupa se Sobotkou a že by tím Soukupovi křivdil. Ale lidé, radši bděte, bůhví co má Zeman za lubem!

Čeká to už několik desetiletí každého ministra kultury – a Ilja Šmíd už to má také za sebou. Co? Zaujmout zásadní postoj k otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Ministr říká: Přesunout točnu ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví a stát ať zaplatí třetinu ze stamilionových nákladů. Kdo krumlovskou zrůdnost někdy viděl, musí samozřejmě hlasovat pro rozebrání do šrotu bez náhrady, ale naštěstí už brzy nastoupí nový ministr, tak snad zaujme zase jiný zásadní postoj.

Sociální demokracie zažila tento týden rozkoš, jako už dlouho ne. V průzkumu preferencí agentury CVVM vystoupala na neuvěřitelné 2. místo a s šokujícím ziskem 13 procent, tedy skoro dvojnásobkem volebního výsledku. Nevědět, že volební preference nelze zfalšovat a že CVVM je ctihodná státní agentura, jednoho by až napadlo, komu to ve finále referenda v ČSSD hraje do karet a kdo to asi celé zaplatil. Nebo že by opravdu stačilo, že socialisté schovali Sobotku a že si dal Foldyna „čelíčko“ s demonstrantem proti Nočním vlkům?

Zase je tu nějaké zmatení politických jazyků. Filip Humplík, donedávna šéf pražské ODS, mluvil o ní v televizi hrdě jako o straně pravého středu. To je překvapení, protože zatím se potentáti modré partaje zaklínali, že napravo od nich už je jenom zeď. Ale zase to leccos vysvětluje. Naopak Jiří Pospíšil šokoval, když označil svou TOP 09 za stranu pravicovou. Naštěstí všechno včas uvedl na pravou (levou?) míru poslanec topky Dominik Feri, když předvedl svůj růžový notebook. A i když růžový notebook přímo nefiguruje na Klausově stupnici levičáctví, je to samozřejmě zhruba na úrovni džínové bundy, kuřecího řízku nebo pití z plastové lahve.

Lidovci našli způsob, jak si zanadávat pod maskou tradicionalismu. Místopředseda Marian Jurečka vzkázal Andreji Babišovi, že je „blboslávek, co si dělá z huby kanál“, ale s tím, že jen cituje svého staříčka. Exsenátor Jiří Stodůlka stejným směrem vyslal šrapnel, že s Babišem je domluva „jako s posraným tanec“, což prý zase říká jeho stařenka. Schovávat se za příbuzné by se však mohlo vymstít: aby nezavzpomínal, co doma říkával táta, také Miroslav Grebeníček!