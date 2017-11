MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Kancelář po Babišovi a žlučovitý Kalousek

Andrej Babiš používá při jednáních o vládě drastické nátlakové metody. Tomio Okamura informoval, že při schůzce s ním Babiš jedl párek, pravděpodobně prý kostelecký.

Logo Kosteleckých uzenin.

Ve Sněmovně noví poslanci obsazují kanceláře a baví se hrou osudu. Nejmladší poslanec, rozevlátý Dominik Feri, má kancelář po Andreji Babišovi, Tomio Okamura zdědil stůl po Miroslavu Kalouskovi. Kdyby tak ty zdi a nábytek mohly mluvit…

ODS sice kormidluje uhlazený profesor Petr Fiala, přesto se zdá, že partaj přitvrzuje. Její pancéřová lady Jana Černochová dostala k narozeninám vojenské kanady a maskovací barvy na obličej. Něco je ve vzduchu!

V den, kdy z vězení propustili vraha Bohumíra Ďurička, ČSSD ustoupila a umožnila, aby se do ní mohl vrátit její expředseda Jiří Paroubek. Jen náhoda?

Na komentář obsahující kritiku, že se z něho stal ublížený a žlučovitý dědek, reagoval končící šéf TOP 09 Miroslav Kalousek esemeskou, že kromě toho ještě také žere děti. K tomu doplnil smajlík a přání hezkého dne, takže to s ním třeba ještě nebude úplně beznadějné.

Printscreen facebookového profilu TOP 09.

Čestný předseda topky Karel Schwarzenberg prokázal politické mistrovství, když se stáhl do ústraní dříve, než k nám naplno dorazí Me too, tedy vlna zpovědí sexuálně atakovaných žen. Až totiž odvyprávějí do médií své story všechny knížecí „ramlice“, může být Schwarzenberg hostem na mravnostním častěji než Babiš o dveře dál na hospodářské kriminálce.

Máme tu ministryně, poslankyně, hejtmanky, primátorky, byznysmenky, ombudsmanku i eurokomisařku, ale už popáté za sebou byla nejvlivnější ženou v Česku vyhlášena pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. To jste asi taky nečekali, že bezmála 30 let po sametu bude nejvlivnější ženou v zemi prokurátorka, co?

Není úplně jisté, že to přímo souvisí se skládáním nové vlády, ale před pár dny se v pražské kavárně (!) Písecká brána sešla bizarní sestava: bývalá známá disidentka, lidé blízcí špičkám pražské ODS a poslaneckému klubu ANO, televizní radní, lidé s vazbami na Stranu zelených, na expremiéra Nečase, exprimátora Béma, miliardáře Passera, hospodářskou komoru, ministerstvo spravedlnosti, komoru loterního průmyslu, puncovní úřad či radnici Prahy 6. A jeden stárnoucí komentátor.

Bagatelizovali to sice slovy, že jde jen o oslavu narozenin, ale znáte to...

Buďme raději ve střehu – a bděme!