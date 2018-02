MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Drahošovy úvahy a objetí Nejedlého s „první dcerou“

Neúspěšný hradní kandidát Jiří Drahoš je ještě krajně rozrušen z porážky, o čemž svědčí jeho řeči o tom, že si založí vlastní hnutí, či dokonce stranu. Snad se pan profesor uklidní dřív, než se svým okolím nechá navézt do dalšího nesmyslu.

To třetí na pásce, Pavel Fischer, je jiný sekáč. V televizní debatě zmínil, že má problém s vodou – a teď už na Facebooku děkoval slovy: „Konečně. Voda v koupelně už teče. Děkujeme firmě SIKO za velkorysou nabídku pomoci a profesionální služby!“ A má-li pod čepicí, kouká z toho i dlouhodobější reklamní spolupráce.

A i další se dokážou radovat z mála: muzikant Petr Hannig, předposlední z prvního kola volby, po Zemanově výhře oznámil: „Bylo to první vítězství, jehož jsem byl součástí.“ Obratem „být součástí“ měl na mysli, že Zemana podpořil ve druhém kole a byl za to pozván na závěrečnou pitku.

Probleskl náznak naděje, že by Miloš Zeman mohl konečně vykopnout z Hradu svého superporadce Martina Nejedlého. Ne že by mu najednou začala vadit jeho přímá linka na Moskvu, ta tam Nejedlého právě drží. Jde o fotku z oslavy po vyhlášení prezidentské volby, na níž sám Zeman už nebyl. A na ní vášnivé objetí Nejedlého s „první dcerou“ Kateřinou Zemanovou, které signalizovalo vše jiné než přátelskou pusu dceři svého nadřízeného.

Andrej Babiš zase šlápl vedle, v odpovědi na dotaz, který mu položila novinářka Emma Smetana, se navezl i do její matky Moniky Pajerové. A vyčetl jí, že se v listopadu 1989 až kdesi mezi Albertovem a Národní třídou změnila ze svazačky v revolucionářku. V podobných úletech je Babiš takový poloviční Zeman, ale na rozdíl od něj se následně omlouvá – a udělal to i tentokrát. Asi má lepší poradce než prezident. Mimochodem – média Babišovu zpátečku oznámila titulkem „Babiš se omluvil Smetana“, neb dotyčná vyznává ten pošahaný módní zvyk, kdy ženy své české příjmení nepřechylují a neskloňují.

ODS už je zase sebevědomá, i když jí v poslední době nic nevychází. „Příštím českým prezidentem bude zvolen kandidát ODS,“ vyhlásil předseda Petr Fiala. Tak přejeme, ať modří ptáci už brzy nějakého svého dalšího Jiřího Drahoše najdou.

„Nezlobte se, pane Okamura, že vás zase obtěžuju, ale já si ještě vzpomněla: Vy jste teď prý zaplatili sedm a půl milionu za nějaký mediální analýzy. A mohla bych je vidět?“ – Aneb: předsedu SPD srdečně zdraví ta novinářská žumpa z MF DNES, o níž rád mluví. A přeje mu, aby to ještě chvíli vydrželo, než ho zase za machinace s partajními penězi jeho lidé vyhodí a on opět skončí na ulici s flašinetem, opičkou a pokrevním bratrem Radimem Fialou.

Vedení Pirátské strany by si zasloužilo protáhnout pod kýlem lodi, protože zásadně uhýbá ze svých revolučních ideálů. Strana, která založila svou existenci na nelegálním stahování muziky a filmů, si teď vyšlápla na zprostředkovatele turistických pronájmů Airbnb a chce tento chaotický byznys narvat do byrokratických škatulek. Nehledě na to, že šéf strany Ivan Bartoš si už zase se svým sněmovním výborem pro veřejnou správu udělal výjezdní zasedání do parlamentního hotelu v Lipnici nad Sázavou. Přitom správný pirát by samozřejmě papalášskou chatu hned zapálil a její personál nemilosrdně zprznil.