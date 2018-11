Globální oteplování mužům ničí plodnost, míní vědci po pokusu na broucích

Vědci z univerzity ve východní Anglii svou studii na téma mužské plodnosti v úterý zveřejnili na webu Nature communications. Při pokusu použili potemníky hnědé, které vystavovali vlnám vysokých teplot. Ty byly o pět až sedm stupňů vyšší, než je pro tyto brouky optimální.

Zjistili, že samci potemníků následně počali o polovinu méně potomků, než je obvyklé. O deset dní později nechali vědci tyto brouky smažit ve vedru znovu. Jejich reprodukční orgány tím prakticky sterilizovali, píše agentura Reuters. Potomci brouků pak navíc žili kratší dobu a horka, která prožili jejich otcové, měla vliv i na jejich potenci.

A stejně to podle vědců může fungovat i na vyšších úrovních potravního řetězce včetně naprostého vrcholu. „Stovky let víme, že je mužská plodnost citlivá na horko. Ovšem tento transgenerační efekt nás velmi překvapil. Oteplujeme planetu a to nám brání v reprodukci,“ říká biolog a vedoucí výzkumu Matt Gage.

Ten věří, že čím dál častější vlny veder souvisí i se zjištěním, které loni přinesla jiná studie, a sice s faktem, že v německých přírodních rezervacích masivně vymírají některé druhy létajícího hmyzu.

„Vlny horka jsou mezi extrémními událostmi v počasí obzvlášť ničivé. Je známo, že k lokálnímu vymírání druhů dochází tehdy, když jsou teplotní změny příliš intenzivní. Chtěli jsme vědět, proč se to děje. A jedna z odpovědí by se mohla vázat na sperma,“ cituje biologa server ScienceDaily s tím, že právě nekvalitní sperma vede k nižší rozmanitosti přírody.



Samiček se vedro při pokusu naopak nijak nedotklo. Tedy až na to, že ničilo sperma v jejich dělohách. „Rádi bychom znali mechanismus těchto transgeneračních škod. Dnes už víme, že potomci vystavení radiaci trpí mutacemi. Je možné, že horko může způsobovat něco podobného,“ dodává Gage.

