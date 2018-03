První žena v čele CIA: Haspelovou nechvalně proslavilo brutální mučení

V roce 2002 byla Haspelová přítomna při výslechu v Pakistánu dopadeného Palestince Abú Zubajdá, který byl mučen tak brutálně, že následků mučení málem podlehl. Stalo se to na první tajné věznici pro zadržování lidí podezřelých z terorismu v Thajsku, kterou Haspelová vedla.

CIA se o své výslechy nechtěla „dělit“ s armádou či FBI, což hrozilo v případě převozu na kubánské Guantánamo. Zřídila proto věznici v Thajsku, která mohla vzniknout bez pokynů z Bílého domu či vlády. Zde podle senátní zprávy CIA poprvé použila brutální metody výslechu včetně simulovaného topení známého jako waterboarding či upírání spánku, s jejichž praktikováním získala souhlas po Zubajdově zadržení. Poté, co se na podzim téhož roku dostaly informace o thajské věznici na veřejnost, rozhodla se ji tajná služba uzavřít.

V letech 2003 - 2005 Haspelová podle časopisu The New Yorker dohlížela jako vysoce postavená důstojnice na supertajný program CIA, který vystavil množství podezřelých z terorismu dalším brutálním metodám výslechu včetně ukládání do rakví a waterboardingu.

Později Haspelová pracovala pro Joseho Rodrigueze, který řídil protiteroristické centrum CIA. Rodriguez ve svých pamětech napsal, že Haspelová v roce 2005 nařídila zničení velkého množství videokazet pořízených při výsleších v thajské věznici.

V únoru 2013 jmenoval tehdejší prezident Barack Obama Haspelovou ředitelkou Národní tajné služby (National Clandestine Service, NCS), což je nová tajná služba, zřízená v roce 2005, která koordinuje americké špionážní aktivity v zahraničí a spadá pod CIA. V čele NCS však Haspelová setrvala jen dočasně do května 2013, kvůli kritice její zásadní účasti v brutálních výslechových metodách v Thajsku.

V prosinci 2014 uvalilo Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR) žalobu na neidentifikované pracovníky CIA na základě zveřejnění senátní zprávy o brutálních výslechových metodách. Loni v červenci středisko ECCHR vyzvalo německého veřejného generálního prokurátora, aby vydal příkaz k zatčení Haspelové na základě skutečnosti, že dohlížela na mučení podezřelých z terorismu, především v souvislosti s případem Palestince Abú Zubajdá.

Vyznamenání od Bushe, sympatie od Trumpa

Novému prezidentovi Trumpovi však zřejmě metody Haspelové nejsou proti srsti a proto ji loni 2. února jmenoval do funkce zástupkyně ředitele CIA. O týden později několik členů amerického Senátu prezidenta vyzvalo, aby jmenování Haspelové vzhledem k její problematické minulosti zvážil. Marně.



Haspelová je ovšem také nositelkou několika vyznamenání, například Ceny George H. W. Bushe za vynikající práci v oblasti boje proti terorismu. Zpravodajská důstojnice Gina Cheri Haspelová se narodila 1. října 1956 a v CIA pracuje od roku 1985.