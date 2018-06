Na post šéfa GIBS se přihlásil jediný zájemce, Babiš vyhlásí druhé kolo

Výběrová komise konstatovala, že podání jedné přihlášky v úvodním kole výběrového řízení nenaplnilo požadavky výběrového řízení. „S ohledem na skutečnost, že z řad příslušníků bezpečnostních sborů nebyl projeven dostatečný zájem o danou pozici, doporučuje se při případném dalším kole výběrového řízení postupovat způsobem rozšíření uchazečů i mimo příslušníky bezpečnostních sborů,“ zdůvodnila mluvčí vlády Barbora Peterová.



GIBS dočasně vede Lenka Haderková, která předtím působila jako vedoucí legislativního a právního oddělení inspekce. Média v minulých dnech uvedla, že právě ona byla jediným zájemcem, který se do výběrového řízení přihlásil.

Nového ředitele vybírá odborná komise, v které jsou podle Lidových novin ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, generální ředitel Celní správy Milan Poulíček, šéf hasičů Drahoslav Ryba, ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda a ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.



Na Murína byl tlak od premiéra

Předchozího ředitele GIBS Murína už v únoru Babiš kritizoval a snažil se ho dočasně zprostit služby. V březnu bylo s Murínem zahájeno kárné řízení kvůli podezření ze spáchání přestupku bez dalšího upřesnění. Murín nakonec odešel z funkce sám, když předtím kvůli vyčerpání z dlouhodobého stresu skončil v nemocnici. Svůj odchod zdůvodnil tím, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, když ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a Vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.