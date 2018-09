Policistům z GIBS skokově vzrostly platy, berou víc než většina kolegů

Průměrného příjmu, jaký vykazují zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nedosahují ani elitní útvary, jakými jsou například Národní centrála proti organizovanému zločinu nebo Pyrotechnická služba. Výjimkou je Letecká služba, kde se průměr pohybuje kolem šedesáti tří tisíc korun, vyplývá z přehledu, který zveřejnil server iRozhlas.cz.

Podle Petra Tomka z policejních odborů však nelze platy v GIBS kvůli rozdílnosti platových tříd srovnávat s průměrnými příjmy v policejním sboru nebo s jinými státními institucemi.



„Do průměru jsou promítnuty i platy vedoucích pracovníků, kteří to tlačí nahoru,“ upozorňuje také ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj na průměrný policejní plat – čtyřicet dva tisíc, nedosáhne většina policistů. „Podle mých informací se to bude pohybovat lehce přes třicet tisíc. To jsou peníze, které berou policisté ve službě, tedy ti přímo ve výkonu na ulici,“ doplnil Hamáček.

Meziroční nárůst o 26 procent

Z přehledu Českého rozhlasu přitom vyplývá, že ještě v roce 2016 si zaměstnanci GIBS vydělávali průměrně „jen“ 49 220 korun. O rok později však cifra vzrostla na 62 198 korun, tedy o víc než čtvrtinu. Tehdejšího šéfa GIBS Michaela Murína kvůli skokovému nárůstů odměn na jaře kritizoval i premiér Andrej Babiš.

„Dostal peníze navíc pro další příslušníky, a část těch peněz použil na nestandardní výši odměn, která byla třicet milionů. Normálně to bylo třináct milionů,“ prohlásil Babiš a požádal ministerstvo financí o audit úřadu. Kontrola konstatovala pochybení v rozdělování peněz a premiér pak prohlásil, že GIBS porušila rozpočtovou kázeň.

Vedoucí katedry kriminalistiky Policejní akademie Miroslav Němec však výši příjmů v GIBS obhajuje. Podle něj mohou být příslušníci inspekce denně ohroženi na životech a platy jsou tak „zcela odpovídající“. „Výši jejich platů může zpochybňovat pouze člověk, který neví naprosto nic o práci těchto útvarů, o její nebezpečnosti, ani o tom, že tito lidé tráví v práci i většinu svého volného času a jsou neustále ohroženi,“ uvedl.