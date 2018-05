Spor o Sorose se rozhořel i v Rakousku. Podporuje migraci, tvrdí politik

12:26 , aktualizováno 12:26

Jsou to povídačky, nebo fakta? Co se týče nařčení, že americký miliardář a filantrop maďarského původu George Sorose napomáhá migraci do Evropy, neshodnou se na odpovědi ani rakouští politici. Po Maďarsku či Slovensku se rozhořel spor o Sorose už i u našich jižních sousedů.