Američané vzpomínají na Bushe staršího, rakev vystaví i v Kapitolu

Prezidentský speciál Air Force One rakev s Bushovým tělem v pondělí přepraví z texaského Houstonu do americké metropole. Přílet Air Force One na Andrewsovu leteckou základnu na předměstí Washingtonu je očekáván v 21:30 (SEČ). Po pietní ceremonii převeze smuteční kolona rakev do Kapitolu.



Účast už ohlásil nynější prezident Donald Trump s manželkou Melanií, který měl s Bushem napjatý vztah. Ve středu proběhne poslední rozloučení s někdejším prezidentem také ve washingtonské Národní katedrále. V celých státech bude ve středu státní smutek.

Poté bude rakev letecky přepravena zpět do Houstonu, kde se ve čtvrtek bude konat další pietní rozloučení. Z Houstonu rakev s Bushovým tělem odvezou do města College Station, kde bude někdejší prezident na pozemku své knihovny pohřben do hrobu po boku své ženy Barbary a dcery Robin.

Bush starší si získal popularitu díky úspěchu Spojených států ve válce v Perském zálivu v roce 1991, ale následně vyprchala během krátké hluboké recese, kdy porušil svůj slib, že nebude zavádět nové daně. Při druhé kandidatuře na prezidenta republikánského politika porazil demokrat Bill Clinton.



V posledních letech se exprezident potýkal se zdravotními potížemi a pohyboval se na kolečkovém křesle. V roce 2015 si po pádu v rodinné rezidenci ve státě Maine poranil krk. O rok dříve byl dvakrát hospitalizován, jednou na několik týdnů se zápalem plic a podruhé kvůli dýchacím potížím. Se zápalem plic byl v nemocnici i loni.

Letos byl hospitalizován v dubnu, den po pohřbu své manželky Barbary. Příčinou byla neupřesněná infekce, která se mu dostala do krve. Naposledy nemocnic navštívil v červnu kvůli nízkému tlaku a vyčerpání. V pátek ve věku 94 let zemřel.