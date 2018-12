Ve věku 94 let zemřel prezident USA z let 1989–1993 George Bush

Vondra: Odešel muž, který pomohl Česku na Západ

Ačkoli George Bush starší v Bílém domě působil pouze jedno volební období, výrazně pomohl České republice v cestě za samostatností a demokracií, míní někdejší velvyslanec v USA Alexandr Vondra. Odešel podle něj velký muž, aristokrat politiky. "Měli jsme obrovské štěstí, že v přelomovém období konce 80. a začátku 90. let byl v Bílém domě jako americký prezident George Bush. Byl to on, kdo odmítl přistoupit na některé požadavky Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostní uspořádání. A jako jediný z tehdejších západních politiků měl důsledný postoj v tomto. Jiní v západní Evropě by zřejmě neváhali za jednotu Německa přistoupit na cokoliv," řekl Vondra.

Zdroj: ČTK