USA drží smutek za Bushe, na pohřbu jsou čtyři žijící exprezidenti a Trump

Obřadu v katedrále předcházela krátká pieta před budovou Kapitolu, sídlem Kongresu USA. V rotundě Kapitolu byla rakev vystavena od pondělí do středy. Po pietě se smuteční kolona od Kapitolu vydala po Pensylvánské třídě kolem Bílého domu k Národní katedrále, která je zasvěcena svatým Petrovi a Pavlovi. Cestu, po které kolona jela, lemovaly tisíce truchlících Američanů.



Trump s chotí Melanií v katedrále sedí ve stejné řadě s bývalými prezidenty Obamou, Clintonem a Carterem, které rovněž doprovodily manželky včetně Hillary Clintonové.

Ta s Trumpem před dvěma lety prohrála v prezidentských volbách. Americká média setkání Trumpa s jeho předchůdci označují jako výjimečné, neboť současný šéf Bílého domu s nimi i s rodinou Bushových má napjaté vztahy.

Jako poslední do katedrály přišel George Bush mladší, nejstarší syn zesnulého exprezidenta a rovněž bývalá hlava státu. Bush mladší s manželkou Laurou doprovázel smuteční kolonu a po příchodu do katedrály se s Trumpem a bývalými prezidenty krátce přivítal.

Smuteční projevy v katedrále přednesou Bush mladší, někdejší republikánský senátor Alan Simpson, bývalý kanadský premiér Brian Mulroney a Jon Meacham, který se věnuje prezidentské historii. Trump hovořit nebude, před obřadem ale na Twitteru napsal, že středa není pohřbem, ale oslavou skvělého člověka, kterým Bush starší byl.

Smutečního obřadu se účastní Merkelová i Duda

Smutečního obřadu v katedrále se účastní vedle amerických činitelů také pozvaní zahraniční hodnostáři. Pozvání přijali například jordánský král Abdalláh II., britský princ Charles, německá kancléřka Angela Merkelová, polský prezident Andrzej Duda či jeho předchůdce a bývalý vůdce polské protikomunistické opozice Lech Walesa. Českou republiku zastupuje předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.



Bushovu památku ve středu uctila také Rada bezpečnosti OSN. Prezident afrického státu Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara, jehož země 15člennému vrcholnému orgánu OSN předsedá, na úvod zasedání požádal o minutu ticha za zesnulého Bushe.

Po obřadu bude rakev s Bushem letecky dopravena do Houstonu, kde se ve čtvrtek uskuteční další smuteční obřad. Poté se Bush vydá na poslední cestu do texaského města College Station, kde bude rakev ještě téhož dne uložena do hrobu po boku jeho ženy Barbary a dcery Robin.