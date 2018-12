Ve věku 94 let zemřel prezident USA z let 1989–1993 George Bush

6:08 , aktualizováno 6:08

Ve věku 94 let zemřel prezident Spojených států z let 1989 až 1993 George Bush starší. V noci na sobotu to oznámil jeho syn George W. Bush, který byl prezidentem v letech 2001 až 2009.