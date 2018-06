Geocaching je bezpečný, většinou ho zvládnou i děti, říká hledač kešek

Můžete se vyjádřit k sobotnímu případu?

Těžko můžu hodnotit, protože o tom nevím o nic víc než vy. Je to samozřejmě z osobního hlediska hrozné a tragédie. Je to malér. Můžu jen spekulovat, že někdo nedodržel pravidla obvyklá pro pohyb v podzemí. Jeskyňáři chodí do jeskyní a musí dodržovat nějaká rozumná bezpečnostní pravidla a tento typ nehod se stává, když někdo něco zanedbá.

Máte informace i o jiných případech, kdy se lidé zranili při hledání kešek? Případně dáváte hráčům nějaká doporučení?

Geocaching je v podstatě sportovní aktivita venku v přírodě jako každá jiná. Člověk, pokud hledá kešku v parku v Praze s rodinou s kočárkem, musí si asi dávat pozor na to, kam šlápne. Pokud hledá kešku, která je třeba umístěná na skále a je k ní třeba používat horolezecké techniky, tak by s těmi technikami měl být seznámen. Jako nepřebíhám ulici na červenou, tak dodržuji různá pravidla bezpečnosti při hledání kešek podle kontextu, ve které se nachází.

Geocaching „Geocaching je aktivita na pomezí sportu, turistiky a hry. Po celém světě na různých místech jsou ukryté schránky, kterým říkáme lidově kešky. Hráči pomocí GPS souřadnic schránky hledají. Schránky umísťují na hezká či dobrodružná místa zase jiní hráči. Není žádná centrální organizace, která by kešky rozmisťovala. Dělají to lidi sami pro sebe,“ uvedl Slávek Hoblík z České asociace geocachingu, kterou hledači kešek založili v roce 2012.

Nebojíte se, že tento případ odradí lidi od hledání kešek?

Po celém světě jsou 3 miliony kešek a většina z nich jsou family friendly (vhodné pro rodiny, pozn. red.), jestli to tak mohu říci, pro normální lidi a nevyžadují žádné sportovní a ani mentální výkony. Pokud nějaká z nich vyžaduje mimořádný sportovní výkon, tak se to ví dopředu. Jsou kešky, které jsou určené pro potápěče a tam se prostě nevypravím, protože to neumím. Ale nechci hodnotit tuto konkrétní situaci, protože neznám žádné detaily.

Nejde nám o to, zda lidi budou hledat víc, nebo míň kešek. Nám jde o to, aby to byla zábava, která dostane lidi ven od počítačů do přírody. Myslím si, že cílem každého, kdo kešky zakládá, je ukázat něco zajímavého a je potřeba si holt dávat pozor. Čistě statisticky, když to tak vezmu, protože se tomu v Česku věnují desítky tisíc lidí, tak je to bezpečná aktivita.

Zajímavosti o keškách V USA se hra začala hrát v květnu 2000, v Česku se první keška objevila v roce 2001.



ČR dnes patří k pěti nejhustěji "zakeškovaným" oblastem, vedou USA a Německo.



Nejvíce kešek je v Praze, poté ve Středočeském kraji.

Uvnitř keše, kterou obvykle tvoří plastikový kontejner nebo zavařovací sklenice, bývají pamětní mince nebo samolepky, poznámkové bloky či tužky.

Předměty lze navíc opatřit speciálním kódem, díky němuž lze po internetu sledovat jejich putování po celém světě.

V ČR má hledání kešek své oběti: V prosinci 2005 zemřel mladík, když se zřítil ze čtyřicetimetrového svahu poblíž pražského motolského krematoria. V červnu 2012 našla policie tělo pohřešovaného Ondřeje Švejdy v mostním pilíři v ulici Bulovka, podle všeho v oblasti také hledal skrýš. Zdroj: ČTK

Kde všude kešky hledáte?

Kešky jsou na nejrůznějších místech, v parcích, v lesích, na horách, jedna je na Mezinárodní kosmické stanici, jedna je na dně Tichého oceánu. Ale drtivá většina z nich je na normálních, obvyklých místech, kam vedou turistické značky, kam se vypravíte s rodinou na výlet. Cílem umístění kešek je lidem ukázat hezké místo, aby se dozvěděli něco zajímavého třeba o historické události, například o pádu letadla za druhé světové války.

Když pominu kosmickou stanici a dno Tichého oceánu, bývají kešky běžně v těžko přístupných terénech?

Geocaching je velice pestrá aktivita. Jsou kešky, které jsou umístěné tak, že se k nim můžete vypravit na invalidním vozíku, jsou kešky pro rodiny s dětmi, jsou kešky zaměřené na luštění náročných šifer, jsou kešky, které jsou umístěné v náročnějších terénech, jako jsou skály, hory a podobně.

Existují i kešky, které jsou umístěné na soukromých pozemcích, při jejichž hledání člověk musí porušit de facto zákon a ochranu soukromého majetku?

Pokud někdo zakládá kešku, tak by to měl činit s rozumem a respektem ke všem obecným pravidlům slušnosti a zákonům a bezpečnosti. Pokud zakládá kešku a umisťuje ji pro ostatní hráče, tak by měl mít souhlas majitele pozemku.