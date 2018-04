Ředitel GIBS Murín odchází, jeho nástupce vybere odborná komise

Výběrové řízení se povede podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V minulosti vláda jmenovala ředitele GIBS bez výběrového řízení. O tom, kdo bude dočasně pověřen řízením GIBS před výběrem nového ředitele, se zatím nerozhodlo.

Řádného šéfa by měla vybrat do konce července komise sestavená z představitelů všech bezpečnostních sborů. Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni příslušníci bezpečnostních sborů, kteří spadají do platové třídy 9 až 11. Jedná se tedy o šéfy oddělení i nejvyšší vedoucí útvarů.



Kontrola na GIBS ještě neskončila

Murín odešel z čela inspekce na vlastní žádost. „Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce,“ vysvětlil v tiskovém prohlášení Murín. Nejvyšší žalobce Pavel Zeman v reakci na jeho prohlášení uvedl, že s názorem státního zastupitelství na činnost GIBS byl Murín průběžně seznamován (více zde).

Oznámení odchodu do civilu předcházely zdravotní komplikace, kvůli nimž Murín dokonce skončil v nemocnici, i neshody s premiérem v demisi.

V březnu Murín odhalil, že na něj v minulosti Babiš tlačil, aby sám skončil ve funkci do konce února, v takovém případě se to mělo obejít „bez skandálu“. Babiš to popřel, ovšem následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér zmínil, že nemá k řediteli inspekce důvěru a zpochybnil také hospodaření GIBS.

Na inspekci začala také v únoru kontrola ministerstva financí, která ještě neskončila, jak iDNES.cz informoval mluvčí resortu Lukáš Heřtus.

Tlak na Murína a spekulace kolem jeho odchodu vyvolal velkou kritiku opozičních stran, které kvůli němu dokonce svolaly mimořádnou schůzi Sněmovny, jejíž program však neschválily. Někteří poslanci pak kvůli odchodu Murína interpelovali Babiše, aby své kroky vysvětlil. Upozoroňovaly přitom na trestní stíhání Babiše a předsedy poslanců Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo.

Murín vystudoval Policejní akademii v Praze a v Bratislavě získal titul doktor práv. Je ženatý a má tři děti. U policie sloužil od roku 1982. Během své kariéry velel například kladenské policii nebo vedl policejní oddělení Praha - západ. Jako policista řešil případ lesního vraha Viktora Kalivody, který vraždil v lesích na Kladensku a Brněnsku. Prošetřoval také sebevraždu skladatele Karla Svobody.



V červnu 2014 nastoupil na post náměstka ředitele GIBS pro trestní řízení. Vedením inspekce byl pověřený od prosince 2015 poté, co tehdejší šéf Ivan Bílek odstoupil kvůli olomoucké korupční kauze Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Murína pak 4. prosince 2015 jmenoval do fuknce tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Inspekci tedy vedl déle než dva roky.