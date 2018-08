Měli Češi v srpnu 1968 bojovat? Zeptáme se generála Pavla v Rozstřelu

14:10 , aktualizováno 14:10

Generál Petr Pavel zažil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa jako sedmiletý kluk. V armádě pak od svých čtrnácti let prožil už 42 let. O svém pohledu na invazi nebo na působení v čele NATO bude generál Pavel mluvit v úterý od 12:30 v pořadu Rozstřel na iDNES.tv.