Ministerstvo školství učí zaměstnance o genderech, projekt stojí miliony

„Děti si volí takové studijní dráhy a povolání, které jsou pokládány za ‚typicky ženské‘ a ‚typicky mužské‘, a to často bez ohledu na to, k čemu mají skutečné dispozice. Například velmi málo dívek směřuje do technických oborů, velmi málo chlapců do pedagogických oborů,“ říká Irena Smetáčková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která je zároveň členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Vyučující podle ní mají pouze malé povědomí o genderových nerovnostech ve vzdělávání. Neví proto, jaké didaktické postupy je možné použít pro podporu genderové rovnosti. „Mít takové kompetence je přitom v realitě koedukovaných tříd v českých školách velmi důležité,“ uvedla Smetáčková.

„Když dnes navštívíme běžnou školu, uvidíme tam rozdělení na růžové a modré aktovky, sesazování dívek a kluků za trest, očekávání zapojení do rozdílných aktivit typu ‚potřebuji siláka, aby odnesl stůl‘, ‚holky by neměly mluvit sprostě‘, lepší známky dívek ze statistického hlediska, lepší sebepojetí chlapců,“ dodala.

Rámcové vzdělávací programy podle ní hovoří o genderových stereotypech a o genderové rovnosti jen velmi vágně, takže si vyučující neumí představit, co z toho v praxi vyplývá.

Zvýšit povědomí o problematice genderu má nový projekt ministerstva školství zvaný Genderová rovnost na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který poběží další tři roky. Projekt navazuje na vládní strategii rovnosti žen a mužů ČR na léta 2014 – 2020. Snahou je, aby byla rovnost mužů a žen jasně zapracována z formálního hlediska do vnitřních dokumentů ministerstva a zaměstnanci ministerstva školství toto hledisko zohledňovali při své práci.

„Koordinátorky Genderové rovnosti na MŠMT se věnují připomínkování legislativních i nelegislativních materiálů, plnění úkolů vlády zadaných resortu, organizaci jednání resortní pracovní skupiny k genderové rovnosti, tvorbě koncepčních materiálů, pracovním jednáním k tématům dle odborného působení jednotlivých sekcí a podobně,“ řekla iDNES.cz koordinátorka projektu Lucie Viktorinová.

Odborníci na genderovou korektnost učebnic

V současné době tým analyzuje, jak si ministerstvo stojí v názoru na genderovou problematiku, a co by se mělo do budoucna změnit. „Výstupem bude analýza institucionálního ukotvení genderové rovnosti na mnisterstvu. Snad to dokončíme letos,“ plánuje Viktorinová.

V budoucnu by mohli například odborníci posuzovat genderovou korektnost učebnic - třeba odborník na fyziku by hodnotil učebnici fyziky a podobně. Projekt se chce zaměřit také na vzdělávání vyučujících v oblasti genderu. „Domníváme se, že by pedagogové měli mít alespoň minimální povědomí o genderové problematice, či zahrnout tuto problematiku do výuky na pedagogických fakultách,“ říká Viktorinová.

Podle ní by se vzdělávání v této problematice mělo týkat i zaměstnanců ministerstva školství. „Setkáváme se s tím, že povědomí o genderu není moc velké, rádi bychom to změnili,“ dodala.

Projekt má přitom podporu vedení MŠMT, tedy i ministra školství Stanislava Štecha. Viktorinová ale uznává, že ne všichni pracovníci ministerstva na projekt pohlíží stejně. „Částečně to může být i proto, že plně nedoceňují význam politiky genderové rovnosti. Proto je jedním z cílů projektu jim tento význam lépe vysvětlovat a zároveň vybavit zaměstnance a zaměstnankyně novými kompetencemi,“ říká.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. S ministerstvem školství na něm spolupracuje Národní ústav pro vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nebo Česká školní inspekce. Do budoucna se chce projekt zaměřit také na spolupráci s neziskovými organizacemi.

Jedná se o zapojení olympijského výboru

Další členkou pracovního týmu by se mohla stát předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru Naděžda Knorre.

„Paní Knorre oslovili z ministerstva školství, zda by nemohla být členkou pracovní skupiny, která má gender rovnoprávnost na starosti. Se zařazením paní Knorre ve skupině vyjádřil souhlas ústy svého předsedy Jiřího Kejvala také Český olympijský výbor,“ říká mluvčí výboru Tibor Alföldi.

Jak spolupráce bude vypadat zatím není jasné, schůzka se zástupci Pracovní skupiny pro genderovou rovnost MŠMT je naplánovaná na 23. listopad.