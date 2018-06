Dítě číslo 23 a prázdné parte. Lidé na sociálních sítích vtipkují o GDPR

GDPR podle facebookových a twitterových příspěvků na lidi vyskakovalo doslova ze všech stran. Pročítáním stovek e-mailů od různých firem prý lidé strávili několik hodin a oznámení o ochraně osobních údajů na ně údajně vyskakovalo i z krabicí od cereálií nebo z koláčků štěstí.

GDPR až za hrob - tak by se dalo nazvat parte, které koluje po sociálních sítích.



GDPR dělá velké starosti hlavně školám, problém s focením dětí ale elegantně vyřešila youtuberka Sejroška.

Bude takhle vypadat vzorná GDPR třída budoucnosti?



Na Twitteru se roztrhl pytel s různými vtipnými příběhy a návody. Problémy podle nich může GDPR způsobit i při nákupu lístku na vlak, pojmenovávání dětí nebo při braní božího jména nadarmo.



Petra Fleischmanová (Twitter) @PetraFleischman 1) Od 25.5., když Vás vyfotografuje radar, policie shromažďuje o Vás neoprávněně osobní údaje. 2) Únik moči je též únik osobních údajů. Vaše močové buňky obsahují DNA. 3) Neberte jméno Boží nadarmo. Bůh vám nedal souhlas s použitím jeho jména. odpovědětretweetoblíbit

konzultant (Twitter) @konzultant3 S ohledem na #gdpr jsem dnes odmítl sdělit u pokladny CD, kam jedu. Na oplátku mi nesdělili, kolik to stojí a kdy to jede. Bravo odpovědětretweetoblíbit

Tomáš ₿leša (Twitter) @bizwiz Mému nejmladšímu prckovi bylo dnes ve školce přiděleno číslo, protože #GDPR. Odpoledne to půjdeme spolu s č. 23 a č. 16 oslavit. odpovědětretweetoblíbit

Aničkakočička (Twitter) @anna_benyskova "Znáš nějakého experta na GDPR?" -"Jasně!" "Paráda a můžeš mi dát jeho e-mail, abych se s ním mohl spojit?" -"Ne." #gdprjokes #GDPR odpovědětretweetoblíbit

Alex (Twitter) @PanUcitel89 Přihlásím se na Twitter a ubylo mi přes padesát sledujících. Snad jen neodsouhlasili #GDPR. odpovědětretweetoblíbit

Podle pověsti první maratonský běžec po svém slavném běhu do Athén zemřel. Ještě před tím se ale údajně stačil ujistit, jestli je podávání zpráv v pořádku i po zavedení GDPR.

Se zavedením GDPR se očividně pojí i spousta paradoxů.

Pokud by si všichni upravili své schránky tak, aby vyhovovaly nařízení GDPR, mohla by se Česká pošta živit nejspíš už jen prodejem losů.



Až půjdete příště do parku krmit ptactvo, dejte si pozor na agresivní ptáčky se znalostí GDPR.

GDPR dorazilo už i do Springfieldu.



Třídní fotografie po zavedení GDPR. Jestlipak po letech poznáte své spolužáky jen podle nohou a oblečení?

„Než napíšu své jméno na tabuli, chci vědět, jak s mými daty naložíte.“

Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii, začalo platit GDPR...

Číst celou vyhlášku by byla nuda i při slavné Star Wars grafice a ten, kdo by udržel oči otevřené, by si mohl hrdě gratulovat. Nezáživnosti GDPR vyhlášky ale chytře využil bývalý hlasatel BBC Peter Jefferson, který ji v aplikaci Calm čte posluchačům jako pohádku na dobrou noc.

„Cílem nových zákonů není, aby byly vzrušující. Ale GDPR by uspalo i bizona,“ vysvětlil spoluzakladatel Calm Alex Tew, proč bylo pro účely „meditační“ aplikace vybráno právě evropské nařízení. Projekt netradičních pohádek na dobrou noc spustil s kolegy na konci roku 2016 a v aplikaci je nyní skoro stovka audiozáznamů, které mají desítky milionů poslechů.