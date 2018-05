Účet na Facebooku od 16 let? GDPR staví děti do ilegality, tvrdí experti

15:57 , aktualizováno 15:57

Děti mají účty na sociálních sítích často již ve věku šesti let, naprostá většina třináctiletých pak normálně funguje na Facebooku. Implementace GDPR do českého právního systému by je postavila do ilegality, tvrdí zástupci České rady dětí a mládeže, Národního centra bezpečnějšího internetu i sdružení poskytovatelů internetových služeb CZ.NIC.