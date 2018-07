Pro koryta neopustíme naše zásady, říká šéf Starostů Petr Gazdík

Před rokem dvěma se všude psalo, jak jsou Starostové žádaná nevěsta. Nezbyla z vás teď chudá stará panna na ocet?

Určitě ne. O komunikaci se Starosty je pořád na všech úrovních zájem. Už teď máme víc než pět tisíc komunálních kandidátek, čekáme také rozrostení našeho senátorského klubu, který je už v tuto chvíli třetí největší ze všech. To, že nejsme součástí vlády, je pro stranu, která se poprvé dostala do parlamentu, možná jen dobře. Pro koryta neopustíme naše zásady, mezi které patří i to, že premiér nemá být trestně stíhaná osoba. Raději si počkáme na atraktivního ženicha, než bychom žili s někým, s kým jsou velké problémy.

Jen aby ten atraktivní ženich přišel. Průzkumy říkají, že byste skončili spíš pod pěti procenty.

Dostali jsme se do parlamentu, když nám průzkumy dávaly dvě tři procenta. U nás to prostě funguje trochu jinak než průzkumy agentur. Třeba CVVM, které nám přiděluje 4,5 procenta, dává otevřenou otázku, když se vás zeptá, koho byste volili. Ale tak přece volby nefungují. Volby fungují tak, že máte před sebou volební lístky několika stran a vy si vybíráte i podle osobností, které na nich vidíte. Takže z průzkumů si hlavu neděláme, byť nás to samozřejmě brzdí. Teď se konečně ustavila vláda, pozornost médií se může upřít i jinam a tady věřím, že máme šanci získat si pozornost věcnými tématy.

Tak si to projděme. Jako nejzásadnější cíle pro nadcházející období jste vyhlásili zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, změnu volebního zákona a snížení DPH na dopravu. Myslíte, že to v konkurenci dalších pěti opozičních stran bude stačit?

To jsou cíle pro nejbližší měsíce, ale těch cílů je samozřejmě mnohem víc. Já bych za jeden z nejzásadnějších viděl třeba školství. Mrzí mě, že vláda ho ve svém programovém prohlášení zařadila až na stranu 14. Ale věřím, že tady zrovna můžeme dosáhnout nějakého výrazného úspěchu, protože cíle současného ministra školství se těm našim velmi přibližují. Navíc musím pochválit, že komunikace s ním je skutečně dobrá. Třeba to, že už se nám podařilo, aby obce dostaly prostor k tomu, že dvouleté děti mohou chodit do školek, ale zároveň nepůjde o žádnou nákladnou, byrokratickou povinnost, je jedním z úspěchů.

Máte připraveny i nějaké tematické šrapnely?

Určitě ano. A budeme je také představovat se zahájením volební kampaně 4. září. To zahájení plánujeme v Kolíně, kde máme velmi úspěšného starostu, který je zároveň prvním místopředsedou našeho hnutí. On je příkladem osobností, které by do budoucna měly vést tuto zemi k lepšímu. To jsou schopní politici, nikoli králíci z klobouku, jaké tahá tato vláda.

Navržená ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přece má vzdělání z prestižních zahraničních univerzit i praxi v oboru.

Ale znáte nějaký její názor? Kdo ještě v pondělí znal paní Maláčovou? Je to úředník, který se ze dne na den stal politikem. Doba, kdy byli profilovaní straničtí odborníci, kteří se na funkci ministra připravovali několik let, jejichž názory byly předem známy, bohužel nenávratně skončila.

Zařadili jste se do šiku stran, které kritizují podíl komunistů na moci. Nedělá však Andrej Babiš vám všem dobrou službu v tom, že komunistům dá čichnout k moci, čímž je připraví o přitažlivost pro ty, kterým se zamlouvalo, že nemají s polistopadovými vládami nic společného? Třeba Jiří Paroubek říkal, že kdyby to on sám udělal už dřív, mohli dnes být komunisté z politické mapy skoro vygumovaní.

Trochu už to tak je. Ukazuje se, že čeští komunisti nejsou žádná radikální levice, ale jsou to takoví soft pragmatici, kterým jde hlavně o funkce a vliv. Nejlepším možným příkladem je jejich předseda Vojtěch Filip, který se navzdory mizernému volebnímu výsledku strany stal teď prvním místopředsedou Sněmovny, byť morální nárok by na to měla druhá strana z voleb – ODS. Takže ano, jestli to Andrej Babiš dělá cíleně, že chce ukazovat, jací jsou komunisti pragmatici a že jim jde spíš o koryta než o nějakou ideologii, je to chytré. Obávám se ale, že tomu tak není. A když vidím, jak komunisté pomalu vylézají z děr a čím dál drzeji představují svoje názory typu, že odsouzení Milady Horákové bylo vlastně v pořádku, je to něco, s čím prostě souhlasit nemůžeme. Komunismus je zločinná ideologie, kterou rozhodně opakovat nechceme.

Vláda nevzniká zrovna v komfortní situaci, ČSSD si dosud nevyřešila spor o jmenování ministra zahraničí a i komunisté si stěžovali na obsazování dozorčích rad nebo některé nominace ministrů. Přežije podle vás vláda celé svoje funkční období?

Vláda vzniká pletichařením, složitým vyjednáváním o důvěře, nejmenováním jednoho ministra a odstoupením dalších. Jestli toto má být „ANO, bude líp“, rozhodně to „líp“ není. Padáme na nová politická dna, o kterých se šíbrům z dob opoziční smlouvy ČSSD a ODS ani nezdálo. Zda ta vláda přežije celé volební období, bude podle mě záležet na tom, jestli přijde ekonomická krize.

Proč by vláda neměla krizi zvládnout?

Globální vyděšení z obchodní války mezi Amerikou, Evropou a Čínou může přinést velmi těžkou ekonomickou krizi. Už dnes o tom mluví renomovaní ekonomičtí experti. A pokud se jejich obavy naplní, může to být pro naši současnou vládu velký problém, protože její program je postaven na slibech a rozdávání. Pokud by růst ekonomiky klesl o čtyři pět procent, přičemž jedno procento z HDP je zhruba 50 až 60 miliard korun, tak by rázem rozpočtu chybělo až 300 miliard korun. Najednou by vláda neměla z čeho rozdávat. A v tom okamžiku si myslím, že by podpora soudruhů z KSČM i ČSSD – jejichž politika je na rozdávání postavena – velmi rychle přišla s ANO do konfliktu.

Čekají vás komunální volby a volby do Senátu, jaký v nich máte cíl?

Už nejsme jen stranou menších obcí, expandujeme do středních a větších měst a chceme v tom pokračovat. Lidé už nás začínají politicky identifikovat, vědí, že naším cílem je věci zjednodušovat, tak aby se rozhodovalo co nejblíž lidem. V Senátu, kde máme dvanáct senátorů, pak budu jakéhokoli dalšího senátora navíc považovat za úspěch. Obhajujeme dva a ta šance je velká. Zvlášť když si vezmu, jací lidé za nás chtějí kandidovat. Úspěch je už to, že jsou to lidé jako pan profesor Jiří Drahoš nebo Mikuláš Bek.

Ti ovšem chtějí kandidovat za více stran, nejsou čistě jen vašimi kandidáty.

Určitě, nicméně s oběma jsme dohodnutí, že vstoupí do senátorského klubu Starostů a nezávislých, což není vůbec málo.

V Praze jdete do komunálních voleb s TOP 09, může to být váš staronový partner i na celostátní úrovni, poté co loni padly námluvy s KDU-ČSL?

Starostové se vždycky snažili spojovat. TOP 09 se snaží odstřihávat od agresivní, nenávistné politiky, má nové vedení a komunální volby ukážou, jestli ten náš společný projekt má budoucnost. Já pevně věřím, že ano. Pokud by to v Praze vyšlo, určitě by to mohlo být příkladem.