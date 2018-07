Když je protiraketový systém k ničemu: hořící draci z Palestiny plení Izrael

Hořící draci, kteří plachtí přes hranici Pásma Gazy, se v nepokojné oblasti stali každodenní rutinou. Nedávno se k původně nevinným dětským hračkám podle portálu Bloomberg přidaly i nafouklé kondomy. Palestinci k nim připevňují hadry, které jsou nasáklé benzinem, doutnající uhlíky i lehké výbušniny.

Zbytek materiálů najdou většinou doma nebo posbírají zadarmo venku - k výrobě létavců používají dřevo, provázky, igelit a papír. Do karet jim navíc hraje vítr, který fouká směrem na východ.

„Nezáleží na tom, co to je, ale co to dělá,“ řekl listu The Washington Post Ofer Liberman, který dohlíží na zemědělství v oblasti Kibbutz Nir Am, kde draci pravidelně přistávají.

Zdejší kolektivní farmy podle něj kvůli balonům a drakům utrpěly škody za více než tři sta tisíc dolarů. „Posílají nám tím jasnou zprávu: Spálíme vám pole a možná odejdete,“ dodal.



Izraelci dali těmto technologicky chudým zbraním název „terorističtí draci“. Založí denně několik požárů a škody, které zatím draci společně s heliovými balony způsobily, vyčíslili Izraelci na něco málo přes milion dolarů. Izraelská vláda údajně vojákům povolila, aby na výrobce dračích útoků stříleli, pokud ohrožují životy Izraelců.

Škody na lesích, divoké přírodě i na polích jsou rozsáhlé. Podle Izraelského židovského národního fondu zničily požáry okolo tisíce akrů přírodní rezervace. Některé požáry trvají i deset hodin, ničí vegetaci a zabíjejí zvířata.

Lidé nemají práci, tak vyrábějí draky

„Draky pouštíme rádi a zároveň tím škodíme Izraelcům, aby trpěli stejně jako my,“ řekl sedmnáctiletý Ahmed deníku The Washington Post. „Mohou vyvinout tlak na tamější vládu, aby nás nechali klidně žít,“ dodal.

Další respondent útoky okomentoval slovy: „Mladí lidé tady nemohou najít práci, takže teď je jejich prací vyrábění draků, kteří spálí zem v Izraeli.“



Podle izraelské armády za poslední dva měsíce přelétly hranici tisíce zapálených draků a balónů. Když se čísla draků začala prudce zvyšovat, Izrael ve své reakci také přitvrdil.

Koncem června zasáhly izraelské bojové letouny dvě vojenské složky a muniční sklad palestinského hnutí Hamás. Izraelští úředníci sdělili, že akcí „odpovídali na žhářské útoky, výbušné draky a balóny, které byly na Izrael vypuštěny“.

Draci běsnili skoro sto dnů, Izrael na ně vyzrál až nyní

Izraelské armádě, která se může chlubit špičkovým protiraketovým systémem, se v boji proti hrubě vyrobeným hračkám začalo dařit až nedávno. Armádní jednotce výzkumu se v červnu podařilo přizpůsobit drony tak, aby se přichytly k letícímu předmětu a nasměrovaly ho na určité místo. Jejich úspěšnost však zdaleka nebyla stoprocentní a nemálo draků jim uniklo.

Přibližně sto dnů po vypuštění prvního draka, který přinesl ničivé plameny, však Izrael získal navrch. O novém elektronickém zařízení pozorujícím oblohu informoval izraelský portál The Jerusalem Post.

Přístroj dokáže citlivými optickými senzory identifikovat předměty, které se po obloze pohybují i desítky kilometrů daleko. Senzory informaci okamžitě předají hasičům, kteří mohou ihned zamířit na místo, kam zpozorovaný předmět dopadne a předejít rozšíření požáru.

Draci do Izraele začali létat v dubnu, tedy chvíli poté, co obyvatelé Gazy uspořádali první ze série demonstrací, kterými se od té doby každý týden domáhali navrácení území, kde se nyní rozprostírá Izrael.

Při útocích na hranice Izraele, které probíhaly v rámci protestů, zemřelo přes sto dvacet Palestinců a zranění utrpěly tisíce lidí. Jednání Izraele vyvolalo vlnu mezinárodní kritiky a nepokoje v Gaze ještě víc rozdmýchalo.