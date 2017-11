Gang se na skútrech vřítil do Apple prodejny v Londýně, kradl ve velkém

Rychlá loupežná akce odstartovala ve chvíli, kdy skupina zlodějů jedním ze skútrů prorazila výlohu obchodu v Regent Street v centru Londýna. Tak se desítka lupičů dostala dovnitř a pustila se do práce.

Zatímco někteří z nich cpali do tašek iPhony, iPady, notebooky a Apple hodinky, další komplicové se s kladivy v ruce postarali o to, aby se ochranka nezmohla k odporu. Pachatelé, kteří byli oděni do černého oblečení, si odnesli zboží v hodnotě tisíců liber, uvádí server IBMTimes UK.

Podle police, která byla na místo přivolána asi ve 12:45, trvala celá akce jen asi 2 až 3 minuty. „Ochranka obchodu chtěla podezřelé zastavit, zloději ji však ohrožovali kladivem. Podezřelí se následně vydali na sever ulicí Regent Street,“ stojí v prohlášení.

Jeden skútr zůstal na místě činu:

Moped raiders with hammers smash into Apple’s Regent Street store https://t.co/1dQukveC7q — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 13. listopadu 2017

Policii kromě kamerových záznamů možná pomůže i funkce Find My iPhone, pomocí které je možné zařízení od značky Apple zobrazit na mapě. U dvou iPhonů X, které byly podle policie odcizeny během loupeže, se již jejich lokalizace podařila a stopy míří do okolí Kings Cross.



Policie nyní doufá, že získá nějaké indicie díky jednomu ze skútrů, který po loupežné akci zůstal v obchodě. Zřejmě ten, jímž prorazili výlohu.

Kriminálníci na skútrech nejsou v Londýně ničím neobvyklým. Letos v létě například dvojice mladíků nastříkala ze skútru kyselinu na pět lidí (psali jsme zde).

Na prodejny Apple líčí lupiči pravidelně, používají při tom různé techniky. Minulý rok v březnu se například zloději v New Yorku převlékli za zaměstnance Applu a odcizili zboží zhruba za milion korun (psali jsme zde). Známá je i kauza manažera čínské firmy Foxconn. Tehdejší zaměstnanec továrny, která vyrábí pro Apple iPhony, si jejich nelegálním prodejem vydělal v přepočtu asi 40 milionů korun (psali jsme zde).