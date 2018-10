Ochrana hranic je naše zodpovědnost, Frontex ať vypomáhá, shodla se V4

„Naším cílem je efektivně fungující Frontex, ale Frontex, který plní spíše tu podpůrnou roli. Výlučná odpovědnost za ochranu hranic musí zůstat v rukou členských států,“ řekl na tiskové konferenci náměstek českého ministra vnitra Jakub Kulhánek.



Země V4 se také spíše rezervovaně stavějí k návrhu Evropské komise (EK) na zvýšení počtu pracovníků Frontexu z 1500 na 10.000 lidí. Takový krok za běžné situace v oblasti migrace kritizoval například maďarský ministr vnitra Sándor Pintér. „Navržený počet je příliš vysoký, ovšem v případě ‚havárie‘ není třeba určovat horní hranici počtu lidí (Frontexu),“ řekl.

Pintér se také vyslovil pro to, aby Frontex mohl vykonávat činnost i mimo EU, a to na základě pozvání jednotlivých třetích států. „Nežádoucí osoby musíme zastavit co nejdále před schengenskými hranicemi,“ uvedl.

Slovenská ministryně vnitra Denisa Saková řekla, že zmiňované zvýšení počtu pracovníků agentury Frontex by znamenalo značný odliv odborníků z členských států EU.

Pochybnosti o účelnosti zvýšení počtu pracovníků a rozpočtu Frontexu byly tématem také pondělní schůzky premiéra Andreje Babiše a jeho polského protějška Mateusze Morawieckého ve Varšavě.

„Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU,“ vysvětlil Morawiecki. Premiér Babiš dodal, že navýšení početního stavu Frontexu z 1500 na 10 000 není v souladu se současným poklesem intenzity migrace.

Andrej Babiš proti roli Frontexu opakovaně vystoupil již dříve. Při zářijovém společném zasedání české a slovenské vlády v Košicích jej označil za nepotřebný, před zahájením neformálního summitu EU v Salcburku pak vyzval k debatě o navyšování počtu jeho příslušníků.

Babiš i Morawiecki jsou skeptičtí k návrhu EU na rozšíření Frontexu: