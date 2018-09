Macron slíbil osm miliard eur na boj s chudobou, zřídí službu pro začleňování

Agentura AP připomněla, že Macrona jeho kritici často označují jako „prezidenta bohatých“.



„Nechci plán, který by pomohl chudým lidem žít lépe v chudobě. Chci, aby měli volbu a aby měli možnost nebýt už chudí,“ řekl při představování plánu Macron. Francouzský sociální model podle něj chudým pomáhá žít o něco lépe, není ale účinný v boji proti chudobě a v prevenci chudoby.



Podle mluvčího francouzské vlády Benjamina Griveauxe má Macronův plán hodnotu osmi miliard eur, které budou na boj s chudobou uvolněny během následujících čtyř let.

Prezident Francouzům slíbil mimo jiné podporu dětí z chudých rodin, například při zajišťování stravy ve školách. Zvýšit by se měl také počet míst v mateřských školách a zjednodušit chce Macron také návrat matek a otců po rodičovské dovolené do práce.

Vzniknout by měla „národní služba pro začleňování“, která by měla pomáhat příjemcům sociálních dávek, mimo jiné při hledání zaměstnání. V roce 2020 by měl být rovněž přijat zákon, který by systém sociálních dávek výrazně zjednodušil. Ten je totiž podle prezidenta nyní tak složitý, že si o příslušnou pomoc nepožádá až třetina oprávněných.

Podle francouzského statistického úřadu INSEE bylo v roce 2016 ve Francii chudých 8,8 milionu lidí, což je asi 14 procent obyvatel. Za chudobu se považuje příjem nižší než 60 procent mediánu příjmu.

Oblíbenost prezidenta Macrona od nástupu do funkce loni v květnu klesá, mimo jiné právě kvůli tomu, že jej řada lidí považuje za „prezidenta bohatých“. Podle průzkumu agentury Odoxa z tohoto týdne považuje Macrona za „dobrého prezidenta“ jen 29 procent dotázaných.