Francie se loučí s výjimečným stavem. Za dva roky zmařila přes třicet útoků

Repatriace rodin džihádistů? Co dělat se ženami a dětmi francouzských džihádistů, zajatými v Iráku a Sýrii? Jejich příbuzní volají po repatriaci do Francie, ale vláda si dává pozor na přijetí takového závazku, což svědčí o jejích rozpacích v ožehavé otázce „navrátilců“, upozornila agentura AFP. Amine Elbahi neslyšel o své sestře od února, kdy krátce hovořili po telefonu. Devatenáctiletá dívka opustila v srpnu 2014 svou rodinu v Roubaix na severu Francie, aby se vydala do syrské bašty Islámského státu Rakky. Nyní je z ní vdova po francouzském členu IS a má dvě děti. Rakku dobyla před dvěma týdny aliance arabských a kurdských jednotek. Amine napsal prezidentu Macronovi žádost, aby umožnil „mladistvým a ženám s dětmi vrátit se do Francie“ a aby se až ve Francii posuzovalo jejich jednání. Podobný dopis napsaly i dvě desítky rodičů, prarodičů a příbuzných mladých dívek, které odešly do Sýrie či Iráku. Vyzvali prezidenta, aby tam tyto ženy nenechal postavit před soud. V těchto zemích se podle nich „vykonává trest smrti a systematicky dochází k mučení, sexuálnímu obtěžování a znásilňování“ a ženy by tam mohly být odsouzeny za terorismus stejně jako bojovníci.