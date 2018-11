Le Penová v průzkumech poprvé poráží Macrona, získala by třicet procent

Podle aktuálních průzkumů institutu Ifop by jeho hnutí zaostalo za euroskeptickým Národním sdružením Marine Le Penové, které by jej s 21 procenty za sebou nechalo o dva procentní body. To je vůbec poprvé, kdy má Le Penová nad Macronovou stranou v průzkumech pro květnové evropské volby navrch.



Spolu s ostatními krajně pravicovými stranami by získala Le Penová dokonce 30 procent. To už musí Macrona znepokojovat. Souběžně s tím totiž přicházejí průzkumy, které vypovídají také o strmém propadu jeho osobní popularity. Macrona opustil i oblíbený ministr vnitra Gérard Collomb, což je pro něj dalším oslabením.

Francouzský prezident je na tom po prvních 18 měsících v Elysejském paláci se svými 26 procenty obliby dokonce ještě hůř než jeho někteří hodně kritizovaní předchůdci, jako byl třeba Nicolas Sarkozy. Více než o dobré práci Le Penové tak vypovídají průzkumy o bezradnosti prezidenta. Co s tím?

Zdeprimovanému Macronovi jeho poradci minulý týden doporučili, ať si vezme pár dnů volna a pokusí se najít nový elán. „Stejně jako miliony dalších Francouzů, také prezident republiky potřebuje pár dní oddechu,“ vysvětlil pro stanici Europe 1 Benjamin Griveaux, vládní mluvčí.



O své dobré formě může čtyřicetiletý Macron přesvědčit již nastávající víkend, kdy se v Paříži uskuteční velká vojenská přehlídka a slavnostní obřad k výročí konce první světové války. Účast přislíbili mimo jiné prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin i další světoví státníci. Paříž bude středem všeho dění.

Macronovy evropské vize

Macron se může představit jako politik, který třímá v rukách evropskou politiku, ve chvíli, kdy kancléřka Angela Merkelová pouští otěže strany CDU a ustupuje do pozadí.

Cílem jsou evropské volby v příštím roce, které slibují tvrdý souboj. Liberální frakce, kterou chce Macron v europarlamentu podpořit, je dnes na čtvrté pozici co do počtu poslanců, mezi kterými nechybí ani zástupci českého hnutí ANO.

Prezident Macron rozehrál velký evropský gambit. S pomocí liberálního nizozemského premiéra Marka Rutteho chce spojit evropské progresivisty a vtisknout této frakci přitažlivou tvář.

Jedním z klíčových mužů Macronovy evropské politiky se přitom stal teprve 31letý Pieyre-Alexandre Anglade, bývalý tajemník kanceláře českého europoslance Pavla Teličky. „Rozvíjeli jsme prezidentovo hnutí Republika v pohybu na národní úrovni, nyní mu musíme dát celoevropskou podobu,“ vysvětlil Anglade své představy pro bruselský list Politico.

Pro úspěch v příštím roce potřebuje Macron spojence. Proto přijel nedávno do Prahy i Bratislavy na oslavy 100. výročí vzniku Československa, aby se snažil překlenout napětí ve vztazích se zeměmi visegrádské skupiny. „Obě tyto země chtějí zůstat v srdci Evropy, není správné hovořit o rozštěpení mezi Východem a Západem Evropy,“ citoval Elysejský palác list Le Figaro.

Nevhodné selfie

Také Marine Le Penová formuje do eurovoleb své spojence, jako je belgický Vlámský blok či rakouští Svobodní.



Rovněž šéfce Národního sdružení se nevyhýbají potíže. Zkraje prázdnin prohrála soud o zneužívání poslaneckých náhrad. Musí jakožto bývalá europoslankyně Evropskému parlamentu vrátit v přepočtu 7,5 milionu korun.

Le Penová ale dál neochvějně tvrdí, že demokracie „zvítězí nad výhrůžkami Evropské unie“. Macron, který se stal neformálním lídrem všech kritiků „evropských populistů“, zůstává jejím hlavním soupeřem.

Jeho pozice ale uvadá i doma ve Francii. Podkopalo ji hned několik skandálů. Macronově popularitě ublížil jeho bezpečnostní poradce Alexandre Benalla, který zasahoval neodůvodněně proti demonstrantům. Ztratil také sympatie, když „umravňoval“ středoškolského studenta, který k němu hovořil „s nedostatkem respektu“. Jenže vzápětí zavítal do Karibiku, kde se ochotně fotil s domorodým mladíkem s kriminální minulostí.

Největší ranou ale pro Macrona byl konec šéfa vnitra Gérarda Collomba, blízkého přítele i velkého mentora. S ním odešla Macronovi i část centristických sympatizantů.