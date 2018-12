Mezi vestami v Paříži zněl ruský křik. Kreml podněcování k nepokojům popírá

Egypt se bojí protestní nákazy, omezil prodej vest Egyptské úřady omezily do konce ledna prodej žlutých vest, protože se bojí, aby se protesty z Francie nepřenesly do Egypta. Ten si 25. ledna připomene výročí počátku povstání z roku 2011, které svrhlo dlouholetého autoritářského prezidenta Husního Mubaraka. Zdroj: New York Times