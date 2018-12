Žluté vesty chystají v Paříži válku v ulicích, možná zasáhne i armáda

16:33 , aktualizováno 16:33

Ve Francii to dál vře. V sobotu budou v Paříži opět protestovat příznivci hnutí takzvaných žlutých vest, a to navzdory středečnímu oznámení, že vláda nepočítá v rozpočtu na příští rok se zavedením daně na pohonné hmoty. Francouzská vláda se obává, že se to opět neobejde bez násilí. Fotbalové kluby raději ruší plánovaná utkání.