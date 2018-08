Francouzský ministr podal demisi, země prý nebojuje za ochranu klimatu

Známý ekologický aktivista, novinář, producent a spisovatel řekl, že jeho rozhodnutí bylo výsledkem „nahromaděných zklamání“ nad nedostatečností kroků k řešení klimatických změn, ochraně biologické rozmanitosti a řešení dalších environmentálních hrozeb.



Podle Reuters patří Hulot k vysoce populárním členům francouzské vlády. Jeho odchod tak představuje pro Macrona velkou ránu, protože samotný prezident má v průzkumech naopak nejhorší hodnocení od nástupu do funkce před více než rokem.

Krátce po Hulotově oznámení vládní mluvčí Benjamin Griveaux vyjádřil nad ministrovým rozhodnutím politování.

„Nechápu, proč odstupuje, když jsme dosáhli v prvním roce tolika úspěchů, na nichž má on největší zásluhu,“ podotkl Griveaux v rozhovoru s televizí BFM. „Nevyhrál všechny bitvy, ale tak to u ministrů chodí,“ dodal mluvčí, který však Hulotovi vytknul nedostatek slušnosti, že to neoznámil prezidentovi a premiérovi.

Hulot, kterého se dotklo, že vláda odkládá záměr snížit závislost Francie na jaderné energii prakticky na neurčito, ohlásil rezignaci poté, co kabinet oznámil zmínění loveckého zákona.