Francie pomůže Španělsku s migranty z lodi Aquarius. Část jich přijme

16:13 , aktualizováno 16:13

Francie pomůže Španělsku s migranty z lodi Aquarius, kteří mají v neděli dorazit do španělské Valencie. Oznámil to dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Paříž vyšle do Valencie své úředníky, aby pomohli s posuzováním žádostí těchto migrantů o azyl. Francie je ochotná část migrantů přijmout.