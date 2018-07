Známého uprchlíka hledají tisíce policistů, k útěku mu pomohly i drony

Francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová v rádiu Europe 1 připustila, že může jít o selhání bezpečnostních opatření, a ujistila, že pokud se tak stalo, bude urychleně zjednána náprava. Po uprchlém vězni se pátrá nejen v celém regionu Ile-de-France.

Věznice nedaleko francouzského Réau

Věznice nedaleko městečka Réau je v provozu teprve od roku 2011 a patří k nejmodernějším ve Francii. Přesto se nyní objevují hlasy, že nebyla vhodná k zadržování někoho jako Faid, který už proslul svými útěky. Francouzský server rtl.fr píše o tom, že v roce 2013 Ředitelství správy věznic (DAP) odhalilo nedostatky především v sekci pro ty nejnebezpečnější vězně.

V lépe střežené věznici, kde jsou vysoké hlídkové věže s vyzbrojenými strážci, by zřejmě tak lehce na nádvoří nepřistál vrtulník zvenčí. Ozbrojené komado údajně přistálo na jediném místě, kde se nenachází síť, která by přistání znemožnila.

Pachatelé museli mít tedy o věznici velmi dobré informace. Ty jim zřejmě poskytly i drony, které byly okolo věznice spatřeny před několika měsíci.

V neděli už tak měli dobře vycvičení a ozbrojení muži všechny potřebné údaje pro svůj plán. S uneseným pilotem vrtulníku přistáli na nádvoří, díky kouřové cloně se vyhnuli kamerám, a pomocí brusky pronikli do návštěvní místnosti, kde se Faid sešel se svým bratrem. Faid poté i s komplici vrtulníkem odletěli.

Celá akce netrvala ani deset minut.

Třetí komplic držel celou dobu jako rukojmí pilota vrtulníku. Toho následně propustili bez fyzické újmy, nicméně v šoku. Stanice BFMTV uvedla, že Faid následně nejprve přesedl do černého Renaultu Megane a mířil na dálnici A1. Pak měl vozidlo vyměnit za dodávku. Helikoptéru našli ohořelou asi 60 kilometrů od věznice, kam přiletěla z letiště Le Bourget.



Fanoušek filmových padouchů a útěkářů

Šestačtyřicetiletý Faid byl v dubnu odsouzen na 25 let vězení za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka. V roce 2017 byl také dvakrát souzen. Za první útěk z vězení dostal deset let, za útok na pancéřový vůz převážející peníze na severu Francie v roce 2011 mu soud vyměřil 18 let za mřížemi.

Z věznice Faid utekl už v roce 2013. V Lille-Séquedin vyhodil do povětří pět vězeňských dveří a za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl komplici přistaveným vozem. Stal se tehdy nejhledanějším mužem Francie, na útěku byl měsíc a půl.

V roce 2009 napsal tento syn alžírského imigranta knihu o tom, jak v předměstském ghettu vyrůstal v prostředí zločinu, až se nakonec dostal mezi aristokraty mezi lupiči - specializoval se na přepadení pancéřových vozů. Fanoušek herců Roberta de Nira a Steva McQueena v knize tvrdil, že kariéru lupiče pověsil na hřebík.