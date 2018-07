Francouzka se ohradila proti sexuální narážce, muž ji udeřil do obličeje

Ačkoli je scéna, která se odehrála před jednou z pařížských kaváren, velmi krátká, o to víc šokuje obsaženým násilím. Mladá žena v červených šatech prochází kolem stolků, když se kolem ní mihne muž se sakem hozeným přes rameno. On něco zadrmolí, ona mu odpoví a oba jdou dál. Za okamžik ale násilník popadne popelník a mrští ho směrem k dívce. Poté zamíří přímo k ní a bez varování ji udeří do tváře.



Rána byla tak silná, že dvaadvacetiletou studentku architektury Marii Laguerreovou odhodila na skleněné zábradlí kavárny. Konsternovaní návštěvníci sice okamžitě vyskočili na nohy, ale útočník byl v tu chvíli už na odchodu. Jeden z přítomných byl dokonce připraven na muže zaútočit židlí, napsal britský deník The Guardian.

'I think we are resigned to it,' says French gov minister: Paris woman punched by wolf whistling pedestrian leads to national soul searching https://t.co/puNIvyaqfp #Marie Laguerre #Paris #sexual harassment #19th arrondissement #France